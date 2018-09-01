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بعد بلاغ العدالة و التنمية..أخنوش دخل طول و عرض فالبيجيديين في أول رد قوي ..''لن نتساهل مع هذه الافتراءات والشتائم المباشرة''

بتاريــخ : 26 شتنبر 2018 / 21:24 بعد بلاغ العدالة و التنمية..أخنوش دخل طول و عرض فالبيجيديين في أول رد قوي ..لن نتساهل مع هذه الافتراءات والشتائم المباشرة | بوليتيك
بعد بلاغ العدالة و التنمية..أخنوش دخل طول و عرض فالبيجيديين في أول رد قوي ..''لن نتساهل مع هذه الافتراءات والشتائم المباشرة''
بعد الخلاف الرائج و القصف الفايسبوكي بين الأحرار و البيجيدي،تدخل الرجل الأول لحزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، و أبدى استغرابه من ردة فعل حزب العدالة والتنمية إزاء

شوف تيفي

بعد الخلاف الرائج و القصف الفايسبوكي بين الأحرار و البيجيدي،تدخل الرجل الأول لحزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، و أبدى استغرابه من ردة فعل حزب العدالة والتنمية إزاء كلام قيادي في حزب الحمامة، حيث قال أخنوش :'' لقد اندهشنا من هذا التهافت في ردود الأفعال المتضخمة وغير المفهومة التي استهدفت عضوا للمكتب السياسي في حزبنا، والذي كان يتحدث للشبيبة بمناسبة مداخلته في الجامعة الصيفية لشبيبة الحزب، ويقوم بدوره التأطيري ويمارس حقه في التعبير فيما يتعلق بالخيارات الاقتصادية التي يمكن لبلدنا أن يسير على منوالها أو يتفاداها''.

 وأضاف رئيس حزب الحمامة في تصريح توصلت به ''شوف تيفي'' اليوم الأربعاء، ''أكثر من ذلك، فإننا نعتبر أن تصرف الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الحزب الذي يرأس الأغلبية الحكومية،غير مقبول، إذ ذهب إلى حد إصدار بلاغ صحفي لمهاجمة أحد أعضاء المكتب السياسي في حزب التجمع الوطني للأحرار علنا''.

وزاد عزيز أخنوش في ذات التصريح :''نشعر باستغراب كبير، لأنه في اللحظة التي نعتقد فيها أن الوطن يجب أن يتأهب لمجابهة التحديات التي تواجهه، وفي لحظة نحن مدعوون فيها جميعا للتجاوب مع النداءات الملكية التي حملها خطابان أساسيان، وضعانا جميعا أمام مسؤولياتنا.. هذا هو النقاش الذي اختار البعض جرنا إليه''.

وأوضح رئيس حزب التجمعيين، ''كنا نتوقع انتقادات أو نقاشا للأفكار حول القضايا الرئيسية التي أثارها التجمع الوطني للأحرار فيما يتعلق بتنمية القطاعات الاجتماعية بالمغرب، وإيجاد الحلول لمشكل البطالة التي تراكمت خلال السبع سنوات الماضية واتخذت أبعادا تدق ناقوس الخطر، لكننا مرة أخرى نواجه محاولات للتضييق على هذا النقاش واحتلال المشهد بادعاءات فارغة وعقيمة''.

 وشدد أخنوش من خلال تصريحه أن ''التجمع الوطني للأحرار مستمر في التركيز على أولوياته على الرغم من محاولات تشتيت الانتباه.. ولو أراد التجمع أن يعطي أولوية لهذا النوع من النقاش، لكان لا يزال ينتظر تفسيرات حزب العدالة والتنمية حول الشتائم والافتراءات المباشرة الموجهة من أحد أعضاء أمانته العامة ضد التجمع الوطني للأحرار وأعضائه''.

 وكشف في ذات التصريح أنه ''كثيراً ما تجاهلنا عددا غير يسير من الهجمات، ليس لأننا اعتبرناها هينة، ولكن إيمانا منا بضرورة الحفاظ على مناخ عمل يسمح للمغرب بمباشرة أوراش التنمية الحقيقية، في تنازل منا على حق الرد خدمة لمصلحة الوطن''. مستدركا في ذات السياق، ''لكن من الآن فصاعدا لم يعد من الممكن استهداف التجمع الوطني للأحرار بهذا الشكل غير اللائق، لأن المواطنين لن يستمروا في تقبل الكيفية التي نتلقى بها الكثير من الافتراءات دون رد فعل، ولأن الأشخاص وراء هذه الهجمات يشحنونها بكثير من الطاقة، ولا يدخرون أي وسيلة للدعاية من أجل تمريرها، لدرجة أصبحت معها هذه الهجمات عرقلة لأي محاولة للعمل الجاد''.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب عزيز أخنوش ردة فعل البيجيدي التساهل الافتراءات الموجهة إلى حزب الأحرار

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