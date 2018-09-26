 عاجل..شوفو جنازة الشابة الي ماتت في عملية إطلاق الرصاص على زورق ''الحراكة'' بالمضيق+صور ﻿
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عاجل..شوفو جنازة الشابة الي ماتت في عملية إطلاق الرصاص على زورق الحراكة بالمضيق+صور | حوادث و حقوق

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عاجل..شوفو جنازة الشابة الي ماتت في عملية إطلاق الرصاص على زورق ''الحراكة'' بالمضيق+صور

بتاريــخ : 26 شتنبر 2018 / 17:57 عاجل..شوفو جنازة الشابة الي ماتت في عملية إطلاق الرصاص على زورق الحراكة بالمضيق+صور | حوادث و حقوق
عاجل..شوفو جنازة الشابة الي ماتت في عملية إطلاق الرصاص على زورق ''الحراكة'' بالمضيق+صور
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن سيارة خاصة بنقل الأموات، نقلت قبل قليل، من مستشفى محمد السادس إلى منزل أسرتها بمدينة تطوان، جثة الشابة ''حياة'' والتي لقيت مصرعها في عملية إطلاق الرصاص على زورق

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن سيارة خاصة بنقل الأموات، نقلت قبل قليل، من مستشفى محمد السادس إلى منزل أسرتها بمدينة تطوان، جثة الشابة ''حياة'' والتي لقيت مصرعها في عملية إطلاق الرصاص على زورق بالمضيق .

وأوضح المصدر ذاته أن جثمان الشابة سيوراى الثرى مباشرة بعد صلاة العصر بالمقبرة الإسلامية، مشيرا إلى أن ساكنة الحي الذي تقطن به الشابة عبرت عن حزنها الشديد بسبب الطريقة التي فارقت بها الشابة الحياة.

تجدر الإشارة إلى أن الشابة ''حياة'' تبلغ من العمر قيد حياتها 20 سنة، وهي طالبة سابقة بكلية الحقوق بمدينة مارتيل.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي ساكنة الحي مدينة تطوان المضيق

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