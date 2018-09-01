 سائق طاكسي خطف مغربية بإيطاليا وغتاصبها ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة..ججيلي يصدر كتابه: الصحراء هويتنا؟ | بوليتيك

بالصورة..ججيلي يصدر كتابه: ''الصحراء هويتنا؟''

قصة صادمة لفنان مغربي معروف تعرض لمحاولة القتل والغدر والخيانة الزوجية والنصب والاحتيال من طرف صديق له يشتغل كفنان...(تفاصيل مثيرة) | حوادث و حقوق

قصة صادمة لفنان مغربي معروف تعرض لمحاولة القتل والغدر والخيانة الزوجية والنصب والاحتيال من طرف

سائق طاكسي خطف مغربية بإيطاليا وغتاصبها | دولي

سائق طاكسي خطف مغربية بإيطاليا وغتاصبها

عاجل..وفاة مواطنة خلال مسيرة احتجاجية ضواحي إفران+صور | حوادث و حقوق

عاجل..وفاة مواطنة خلال مسيرة احتجاجية ضواحي إفران+صور

سيارة مجنونة تنهي حياة أم رفقة ابنتها الصغيرة بشيشاوة | حوادث و حقوق

سيارة مجنونة تنهي حياة أم رفقة ابنتها الصغيرة بشيشاوة

مغربي كان باغي يصفيها لمراتو بساطور | حوادث و حقوق

مغربي كان باغي يصفيها لمراتو بساطور

بعد تسليط الضوء عليها عبر شوف تيفي ...السلطات بتاونات تتفاعل وتهدم مدرسة عبارة عن أطلال وتتعهد بإعادة بنائها عاجلا | مجتمع

بعد تسليط الضوء عليها عبر ''شوف تيفي'' ...السلطات بتاونات تتفاعل وتهدم مدرسة عبارة عن أطلال وتتعهد

بالفيديو.. مكفوفون يُهددون بحرق أنفسهم فوق سطح مبنى وزارة بسيمة الحقاوي بالرباط | مجتمع

بالفيديو.. مكفوفون يُهددون بحرق أنفسهم فوق سطح مبنى وزارة بسيمة الحقاوي بالرباط

انفراد...إطلاق سراح 8 أشخاص اغتصبوا شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة بأكادير ...تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

انفراد...إطلاق سراح 8 أشخاص اغتصبوا شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة بأكادير ...تفاصيل صادمة

مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

سائق طاكسي خطف مغربية بإيطاليا وغتاصبها

بتاريــخ : 26 شتنبر 2018 / 15:46 سائق طاكسي خطف مغربية بإيطاليا وغتاصبها | دولي
سائق طاكسي خطف مغربية بإيطاليا وغتاصبها
تعرضت مغربية شابة في بداية عقدها الثالث، خلال الأسبوع الجاري، لاعتداء خطير بمدينة ميلانو الإيطالية، حيث أقدم سائق سيارة أجرة على اختطافها واغتصابها داخل أحد المنازل.

''شوف تيفي''

تعرضت مغربية شابة في بداية عقدها الثالث، خلال الأسبوع الجاري، لاعتداء خطير بمدينة ميلانو الإيطالية، حيث أقدم سائق سيارة أجرة على اختطافها واغتصابها داخل أحد المنازل.

ووفق موقع '' liberoquotidiano'' الإيطالي، يومه الأربعاء، فإن سائق سيارة أجرة وهو مغربي مسيحي، أجبر المغربية الشابة البالغة من العمر 32 سنة، على مرافقته بالقوة إلى منزله المتواجد بمنطقة كورسيكو''، قبل أن يعمد إلى تعنيفها واغتصابها.

وأضاف الموقع المذكور أن رجال الشرطة، تمكنوا من إيقاف المعني بالأمر الذي تقرر متابعته بالعنف الجنسي والسرقة والخطف.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سيارة أجرة منطقة كورسيكا الاغتصاب المنازل

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو..هذا مصير إرهابي بلجيكي من أصل مغربي | دولي

بالفيديو..هذا مصير إرهابي بلجيكي من أصل مغربي

السجن لممثل كوميدي شهير بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة | دولي

السجن لممثل كوميدي شهير بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة

خطير.. الجزائر تحاصر مسيرة حاشدة لآلاف الجنود الجزائرين السابقين وها علاش | دولي

خطير.. الجزائر تحاصر مسيرة حاشدة لآلاف الجنود الجزائرين السابقين وها علاش

بالصور...صحافي مشهور يكشف حقائق مثيرة : بوتفليقة في موت سريري والجيش حاول الانقلاب عليه | دولي

بالصور...صحافي مشهور يكشف حقائق مثيرة : ''بوتفليقة في موت سريري والجيش حاول الانقلاب عليه''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..عصــابة هجمات على الفنان إيكــو فمراكش..شوفو كيفاش حماوه البوليس | خارج البلاطو
منذ 21 دقيقة

بالفيديو..عصــابة هجمات على الفنان إيكــو فمراكش..شوفو كيفاش حماوه البوليس

حصري و بالفيديو..شوفو كيفاش الكلاب البوليسية كتشــد المُجرمين | خارج البلاطو

حصري و بالفيديو..شوفو كيفاش الكلاب البوليسية كتشــد المُجرمين

حصري و بالفيديو..شوفو كيفاش الكلاب البوليسية كتشــد المُجرمين | خارج البلاطو

حصري و بالفيديو..شوفو كيفاش الكلاب البوليسية كتشــد المُجرمين

بالفيديو..هذا ما قاله الوزير أمــزازي عن العنصر وحقيقة خلافه مع أوزين | خارج البلاطو

بالفيديو..هذا ما قاله الوزير أمــزازي عن العنصر وحقيقة خلافه مع أوزين

﻿

آخر المستجدات

بالصورة..ججيلي يصدر كتابه: الصحراء هويتنا؟ | بوليتيك
منذ 10 دقائق

بالصورة..ججيلي يصدر كتابه: ''الصحراء هويتنا؟''

قصة صادمة لفنان مغربي معروف تعرض لمحاولة القتل والغدر والخيانة الزوجية والنصب والاحتيال من طرف صديق له يشتغل كفنان...(تفاصيل مثيرة) | حوادث و حقوق

قصة صادمة لفنان مغربي معروف تعرض لمحاولة القتل والغدر والخيانة الزوجية والنصب والاحتيال من طرف

سائق طاكسي خطف مغربية بإيطاليا وغتاصبها | دولي

سائق طاكسي خطف مغربية بإيطاليا وغتاصبها

عاجل..وفاة مواطنة خلال مسيرة احتجاجية ضواحي إفران+صور | حوادث و حقوق

عاجل..وفاة مواطنة خلال مسيرة احتجاجية ضواحي إفران+صور

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.