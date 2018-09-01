سائق طاكسي خطف مغربية بإيطاليا وغتاصبها ﻿

تعرضت مغربية شابة في بداية عقدها الثالث، خلال الأسبوع الجاري، لاعتداء خطير بمدينة ميلانو الإيطالية، حيث أقدم سائق سيارة أجرة على اختطافها واغتصابها داخل أحد المنازل.

''شوف تيفي''

تعرضت مغربية شابة في بداية عقدها الثالث، خلال الأسبوع الجاري، لاعتداء خطير بمدينة ميلانو الإيطالية، حيث أقدم سائق سيارة أجرة على اختطافها واغتصابها داخل أحد المنازل.

ووفق موقع '' liberoquotidiano'' الإيطالي، يومه الأربعاء، فإن سائق سيارة أجرة وهو مغربي مسيحي، أجبر المغربية الشابة البالغة من العمر 32 سنة، على مرافقته بالقوة إلى منزله المتواجد بمنطقة كورسيكو''، قبل أن يعمد إلى تعنيفها واغتصابها.

وأضاف الموقع المذكور أن رجال الشرطة، تمكنوا من إيقاف المعني بالأمر الذي تقرر متابعته بالعنف الجنسي والسرقة والخطف.



