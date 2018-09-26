عاجل..وفاة مواطنة خلال مسيرة احتجاجية ضواحي إفران+صور ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن سيدة في عقدها الخامس، فارقت الحياة قبل قليل من يومه الأربعاء، بعد مشاركتها في مسيرة احتجاجية حول أراضي الجموع، انطلقت من منطقة سيدي عدي في اتجاه عمالة مدينة إفران.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن سيدة في عقدها الخامس، فارقت الحياة قبل قليل من يومه الأربعاء، بعد مشاركتها في مسيرة احتجاجية حول أراضي الجموع، انطلقت من منطقة سيدي عدي في اتجاه عمالة مدينة إفران.

وأوضح المصدر ذاته أن الهالكة المنحدرة من منطقة أيت مرول، والتي كانت تعاني من مرض في القلب، شاركت في المسيرة استجابة للدعوى التي أطلقها أعيان بعض القبائل وسياسيو المنطقة، إلا أنها أصيبت بنوبة قلبية مفاجئة.

وأكد ذات المصدر أن الهالكة، تم نقلها إلى المستشفى الإقليمي لمدينة أزرو بواسطة سيارة إسعاف، إلا أن الفحص الطبي أكد مفارقتها للحياة.