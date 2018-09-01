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سيارة مجنونة تنهي حياة أم رفقة ابنتها الصغيرة بشيشاوة

بتاريــخ : 26 شتنبر 2018 / 15:26 سيارة مجنونة تنهي حياة أم رفقة ابنتها الصغيرة بشيشاوة | حوادث و حقوق
سيارة مجنونة تنهي حياة أم رفقة ابنتها الصغيرة بشيشاوة
لقيت سيدة ثلاثينية رفقة ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات مصرعهما في حادثة سير مميتة وقعت صباح اليوم الأربعاء بالطريق الجهوية رقم 214 بمحاذاة دوار ''إدوغاس تارسلت'' التابع لجماعة سيدي عبد المومن دائرة

شوف تيفي:شيشاوة

لقيت سيدة ثلاثينية رفقة ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات مصرعهما في حادثة سير مميتة وقعت صباح اليوم الأربعاء بالطريق الجهوية رقم 214 بمحاذاة دوار ''إدوغاس تارسلت'' التابع لجماعة سيدي عبد المومن دائرة متوكة إقليم شيشاوة.

وحسب مصدر خاص لقناة ''شوف تيفي''، فالهالكة المتزوجة والبالغة من العمر 35 سنة هي ابنة أحد نواب رئيس جماعة ''تولوكلت''، كانت رفقة ابنتها الصغيرة في زيارة لعائلتها بالمنطقة، وبعد انتهاء صلة الرحم التي قامت بها لعائلتها، كانت تود قطع الطريق الجهوية 214 لامتطاء حافلة للمسافرين متجهة نحو مدينة الدار البيضاء، ليباغثها سائق سيارة خفيفة كان يسير بسرعة جنونية، ويدهسها هي وابنتها ليرديهما قتيلتين على الفور بفعل قوة الاصطدام، الذي لم يترك لهما أي حظ للحياة.

هذا ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية لعين المكان، وتم نقل جثمان الضحيتين صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لشيشاوة، فيما جرى توقيف السائق الذي يشتغل كبائع للأفرشة والملابس بالأسواق الأسبوعية، وأحيل على ذمة التحقيق من أجل تحديد مدى مسؤولياته القانونية في الحادث وظروف وملابسات وقوعه، قبل تقديمه أمام وكيل الملك.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب شيشاوة حادثة سير مميتة سيارة مجنونة سيدة ثلاثينية ابنتها تنهي حياة

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