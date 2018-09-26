بعد تسليط الضوء عليها عبر ''شوف تيفي'' ...السلطات بتاونات تتفاعل وتهدم مدرسة عبارة عن أطلال وتتعهد بإعادة بنائها عاجلا ﻿

قامت السلطات المحلية، أول أمس الأحد، بهدم الحجرات الدراسية لمدرسة ''عيشات''، التابعة لمجموعة مدارس الكعدة الحمراء بجماعة مولاي عبد الكريم دائرة قرية ''بامحمد'' بتاونات.

شوف تيفي

قامت السلطات المحلية، أول أمس الأحد، بهدم الحجرات الدراسية لمدرسة ''عيشات''، التابعة لمجموعة مدارس الكعدة الحمراء بجماعة مولاي عبد الكريم دائرة قرية ''بامحمد'' بتاونات.

عملية الهدم جاءت عقب بلاغ من المديرية الإقليمية للتعليم، حيث حلت لجنة بعين المكان، تضم كلا من رئيس المجلس الجماعي لمولاي عبد الكريم ''جواد اسحيتة'' والبرلماني عن دائرة القرية غفساي، ورئيس مجموعة الجماعات التعاون، وعضو المجلس الجماعي لمولاي عبد الكريم نورالدين اقشيبل، وقائد المنطقة وبعض أعوان السلطة، بالإضافة إلى مدير المؤسسة، وأيضا آباء وأولياء التلاميذ والتلميذات من ساكنة دواري عيشات وقريدات.

اللجنة المذكورة وقفت على الأضراروالإهمال الذي لحق المدرسة، وبعد معاينة للوضعية المزرية، واستشارة المعنيين والمختصين، تمت المصادقة على قرار الهدم من لدن الأطراف بالإجماع.

العملية لاقت استحسان الساكنة، خاصة وأن المدرسة كانت مجرد أطلال وآيلة للسقوط في أي لحظة، وتفتقر لأبسط المرافق الصحية.

وكانت قناة ''شوف تيفي'' قد تابعت الموضوع، ونشرت مادة خبرية، أشارت فيها إلى أن تلاميذ وتلميذات الساكنة مهددين بالانقطاع عن الدراسة، خاصة بعد تنقيلهم إلى مدرسة أخرى تبعد عن القرية، في غياب وسائل النقل، مما سيعرضهم لسنة بيضاء إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة.

وتفاعلت الساكنة والسلطات المحلية والمنتخبين مع الموضوع بجدية، بعد إقدامها على هدم المدرسة، في أفق إعادة بنائها بشروط ومواصفات تليق بمدرسة عصرية، تنزيلا للخطابات الملكية الأخيرة، بمناسبة ثورة الملك والشعب، والتي حثت الحكومة والمسؤولين المحليين والمهتمين بالشأن التربوي والتعليمي، على جعل الدخول المدرسي لهذا العام، مختلفا ومتميزا عن سابقيه.

وتتمنى الساكنة أن تتم عملية بناء هاته الحجرات الدراسية الثلاث، إلى جانب المرافق الصحية الضرورية، والقيام بتسييج المؤسسة في أسرع وقت ممكن، حتى لا تضيع الفرصة على أطفال اليوم - رجال الغد -، في متابعة دراستهم، مثلهم مثل أقرانهم في وطن تتساوى فيه الفرص للجميع.

وفي انتظار تسريع عملية البناء، فقد تطوع أحد ساكنة الدوار، بمنحهم دارا تكون بديلا للمدرسة المنتظر إعادة بنائها، حتى لا يفوتهم قطار التحصيل العلمي والمعرفي لهذا الموسم الدراسي.

وتتابع قناة شوف تيفي الأمرعن كتب، في انتظار تحركات فاعلة للمسؤولين، وسماع أخبار مفرحة للساكنة وأبنائهم في القريب العاجل، إضافة إلى المجتمع المدني، وكل الغيورين على هذا الوطن من طنجة إلى الكويرة، مذكرين في الآن نفسه، بمبدأ ''ربط المسؤولية بالمحاسبة''.