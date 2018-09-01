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بالفيديو.. مكفوفون يُهددون بحرق أنفسهم فوق سطح مبنى وزارة بسيمة الحقاوي بالرباط | مجتمع

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بالفيديو.. مكفوفون يُهددون بحرق أنفسهم فوق سطح مبنى وزارة بسيمة الحقاوي بالرباط

بتاريــخ : 26 شتنبر 2018 / 14:27 بالفيديو.. مكفوفون يُهددون بحرق أنفسهم فوق سطح مبنى وزارة بسيمة الحقاوي بالرباط | مجتمع
بالفيديو.. مكفوفون يُهددون بحرق أنفسهم فوق سطح مبنى وزارة بسيمة الحقاوي بالرباط
هدد العشرات من المكفوفين المعطلين الحاملين للشهادات يومه الأربعاء بحرق أنفسهم والانتحار من سطح مبنى وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بالرباط.

شوف تيفي

هدد العشرات من المكفوفين المعطلين الحاملين للشهادات يومه الأربعاء بحرق أنفسهم والانتحار من سطح مبنى وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بالرباط.

جاء ذلك في ظل احتجاجهم منذ صباح اليوم الباكر فوق سطح الوزارة بغية الضغط على الحكومة من أجل تنفيذ مطالبهم المتمثلة في إدماجهم بسوق الشغل والمطالبة بحقوقهم.

هذا وسبق للمكفوفين المنضوين تحت لواء التنسيقية الوطنية المستقلة للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات أن اعتصموا كخطوة غير مسبوقة في وقت سابق وذلك بغية الضغط على الحكومة من أجل تنفيذ مطالبهم المتمثلة في إدماجهم بسوق الشغل .

 

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المغرب الرباط مكفوفون مبنى وزارة بسيمة الحقاوي انتحار شوف تيفي

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