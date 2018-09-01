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انفراد...إطلاق سراح 8 أشخاص اغتصبوا شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة بأكادير ...تفاصيل صادمة

بتاريــخ : 26 شتنبر 2018 / 14:01 انفراد...إطلاق سراح 8 أشخاص اغتصبوا شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة بأكادير ...تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق
انفراد...إطلاق سراح 8 أشخاص اغتصبوا شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة بأكادير ...تفاصيل صادمة
علمت ''شوف تيفي''، من مصادر جد مطلعة بتعرض فتاة تعاني من إعاقة ذهنية لاغتصاب وحشي من طرف 8 أشخاص بالمختار السوسي بأكادير.

شوف تيفي: أكادير

علمت ''شوف تيفي''، من مصادر جد مطلعة بتعرض فتاة تعاني من إعاقة ذهنية لاغتصاب وحشي من طرف 8 أشخاص بالمختار السوسي بأكادير.

وأكدت ذات المصادر، أن المشتبه بهم كانوا يستغلون التأخر الذهني للشابة البالغة من العمر 22 سنة ليستدرجوها لأحد الأماكن ويقوموا بهتك عرضها دون شفقة ولا رحمة الشيء الذي لم تكن تعيه الضحية، إذ أن مرضها حرمها من التمييز بين الأشياء، وكانت تتصرف بعفوية وبراءة طفلة صغيرة لا تعي ما يقترف ضدها، وما يفعله الجناة بجسدها.

وأضافت ذات المصادر، أن عائلتها اكتشفت الأمر بعدما تغيرت سلوكات الشابة، وبعد عثورهم على نقط من السائل المنوي بثيابها الداخلية، ليبادروا بمواجهتها بالأمر، فقامت بكل عفوية بتشخيص ما كانت تتعرض له غير مدركة أن ما فعل بها هو انتهاك صارخ لحرمة جسدها واستغلال جنسي.

لتقرر عائلتها عرضها على طبيب مختص، والذي أكد في شهادة طبية أنها تعرضت للاغتصاب، لتتوجه بعد ذلك عائلتها نحو مقر الأمن، وتضع شكاية في الموضوع بتعرض فلذة كبدهم للاغتصاب، وبعد الاستماع لمرافقيها في محضر رسمي تم فتح تحقيق حول النازلة، وباشرت المصالح الأمنية بتعليمات من النيابة العامة تحرياتها وأبحاثها الميدانية التي أفضت إلى توقيف 8 أشخاص يشتبه بتورطهم في هتك عرض الشابة ''المعاقة''، وجرى تقديمهم أمام أنظار النيابة العامة والتي قررت متابعتهم في حالة سراح

وهو القرار الذي نزل كالصاعقة على عائلة الضحية والتي أكدت لقناة ''شوف تيفي''، أنها جد مصدومة من تمتيع أشخاص اقترفوا جناية وجريمة بشعة في حق شابة تعاني من إعاقة ذهنية بالسراح، مطالبة من الجهات القضائية، ومن الوكيل العام للملك بإعادة فتح تحقيق نزيه وشفاف في هذا الملف، وإنصاف الضحية نظرا لخطورة الفعل الجرمي المقترف ضدها.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير اغتصاب شابة معاقة ذهنيا اطلاق سراح 8 أشخاص تفاصيل صادمة

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