هام للمغاربة..زخات رعدية قوية محليا مرتقبة اليوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة ﻿

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن زخات رعدية قوية محليا مرتقبة اليوم الأربعاء ابتداء من منتصف النهار وإلى غاية الحادية عشرة ليلا بعدد من مناطق المملكة.

''شوف تيفي''

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن زخات رعدية قوية محليا مرتقبة اليوم الأربعاء ابتداء من منتصف النهار وإلى غاية الحادية عشرة ليلا بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن هذه الزخات الرعدية، التي من المرتقب أن تكون مصحوبة محليا برياح قوية وتساقط البرد، ستهم أقاليم الحوز، وأزيلال، وشيشاوة، ومراكش، وقلعة السراغنة، والرحامنة، واليوسفية، واشتوكة أيت باها، وسيدي إفني، وتارودانت، وتزنيت، والرشيدية، وورزازات، وطاطا، وتنغير، وزاكورة.

ومن المرتقب أيضا أن تهم زخات رعدية معتدلة محليا أقاليم خريبكة، وسطات، والفقيه بنصالح.

وأشارت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية إلى أنه من المرتقب هبوب رياح قوية (75 حتى 90 كلم/الساعة) يومي الأربعاء والخميس في كل من أقاليم الفحص أنجرة، والمضيق الفنيدق، وطنجة أصيلة، وتطوان.

وبحسب النشرة الخاصة، سيكون الجو حارا جدا، اليوم الأربعاء، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 36 و42 درجة بكل من أقاليم أوسرد، وبوجدور، ووادي الذهب، والقنيطرة، والعرائش، ووزان، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان.