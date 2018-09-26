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مأساة..قاصرة تزوجات بالفاتحة من عسكري بمكناس وماتت مسمومة بعدما حملات

بتاريــخ : 26 شتنبر 2018 / 13:42 مأساة..قاصرة تزوجات بالفاتحة من عسكري بمكناس وماتت مسمومة بعدما حملات | مجتمع
مأساة..قاصرة تزوجات بالفاتحة من عسكري بمكناس وماتت مسمومة بعدما حملات
توصلت ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء، بمعلومات مثيرة وصادمة، بخصوص الظروف والملابسات الخطيرة التي فارقت خلالها فتاة قاصرة الحياة بمنزل زوجها ''العسكري'' بمدينة مكناس.

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء، بمعلومات مثيرة وصادمة، بخصوص الظروف والملابسات الخطيرة التي فارقت خلالها فتاة قاصرة الحياة بمنزل زوجها ''العسكري'' بمدينة مكناس.

وأوضحت قريبة المتوفية أن هذه الأخيرة البالغة من العمر قيد حياتها 17 سنة، تزوجت من عسكري قبل سنتين بواسطة ''الفاتحة'' نظرا لظروف عمل الشاب، وكان الاتفاق بينهم عدم الانجاب إلى غاية توثيق العقد بشكل رسمي.

وأضافت المتحدثة أن القاصرة، كشفت لأسرة زوجها على أنها حامل قبل أشهر، وهو ما دفعهم إلى البحث عن وسيلة لإجهاض جنينها، حيث تم إجبارها على تناول بعض المواد وهو ما تسبب في إصابتها بتسمم حاد، لتفارق الحياة.

وأكدت المتحدثة أن أسرة الهالكة، تقدمت بشكاية للمصالح الأمنية، حيث تم اعتقال ''العسكري'' قبل إطلاق سراحه بالرغم من عدم الكشف عن نتائج التشريح الطبي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي قاصرة الفتاة الفاتحة شكاية الإجهاض

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