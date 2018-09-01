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بالفيديو..هذا مصير إرهابي بلجيكي من أصل مغربي

بتاريــخ : 26 شتنبر 2018 / 12:43 بالفيديو..هذا مصير إرهابي بلجيكي من أصل مغربي | دولي
بالفيديو..هذا مصير إرهابي بلجيكي من أصل مغربي
من المنتظر أن تقرر محكمة الاستئناف ببلجيكا، يوم 23 أكتوبر المقبل، في طلب سحب الجنسية البلجيكية من المغربي الأصل ''فؤاد بلقاسم'' زعيم ما تعرف بجماعة الشريعة في بلجيكا.

''شوف تيفي''

من المنتظر أن تقرر محكمة الاستئناف ببلجيكا، يوم 23 أكتوبر المقبل، في طلب سحب الجنسية البلجيكية من المغربي الأصل ''فؤاد بلقاسم'' زعيم ما تعرف بجماعة الشريعة في بلجيكا.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام بلجيكية، يومه الأربعاء، فإن السلطات البلجيكية وفي حال سحبها للجنسية من ''فؤاد بلقاسم'' فإنها ستعمل على ترحيله إلى المغرب.

تجدر الإشارة إلى أن بلقاسم، حكم عليه سنة 2016 بالسجن لمدة 12 عاما لتزعمه إحدى الجماعات الإرهابية، التي تورطت في الاعتداء على المثليين واستقطاب الشباب للانضمام لتنظيم ''داعش''.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي محكمة الاستئناف الجنسية فؤاد بلقاسم

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