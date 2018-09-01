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البيجيدي يخرج ببلاغ شديد اللهجة ويصف تصريحات الطالبي العلمي بـ ''التهجم السافر وغير المسؤول''

بتاريــخ : 26 شتنبر 2018 / 12:00 البيجيدي يخرج ببلاغ شديد اللهجة ويصف تصريحات الطالبي العلمي بـ التهجم السافر وغير المسؤول | بوليتيك
البيجيدي يخرج ببلاغ شديد اللهجة ويصف تصريحات الطالبي العلمي بـ ''التهجم السافر وغير المسؤول''
أكد حزب العدالة والتنمية، مساء أمس الثلاثاء، أن أعضاء الأمانة العامة، تطرقوا خلال الاجتماع العادي برئاسة النائب الأول سليمان العمراني عند التصريحات التي اعتبرها ''مسيئة'' صادرة عن قيادي في حزب من

"شوف تيفي"

أكد حزب العدالة والتنمية، مساء أمس الثلاثاء، أن أعضاء الأمانة العامة، تطرقوا خلال الاجتماع العادي برئاسة النائب الأول سليمان العمراني عند التصريحات التي اعتبرها "مسيئة" صادرة عن قيادي في حزب من ‏أحزاب الأغلبية وهو في الوقت نفسه وزير في الحكومة.

وأوضح "البيجيدي" من خلال بلاغه أن هذه التصريحات الصادرة عن "رشيد الطالبي العلمي" تضمنت إساءات بالغة وتعريضا مغرضا بحزب العدالة والتنمية الذي يرأس أمينه العام الحكومة، مؤكدا تسجيله: "بامتعاض شديد الشرود الكبير لتلك التصريحات عن السياق السياسي الإيجابي الذي يشهد انطلاقة عدد من الأوراش والمشاريع الإصلاحية والتنموية والتي تقتضي من الحكومة والأحزاب المكونة لها مزيدا من التماسك والتعبئة الجماعية لتعزيز الثقة وتوفير الأجواء الإيجابية اللازمة لإنجاحها.

ووصفت الأمانة العامة لحزب المصباح تصريحات الطالبي العلمي بـ "التهجم السافر وغير المسؤول والمناقض لمبادئ ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة الذي نص خاصة على مبدأي المسؤولية والتضامن الحكومي، وكذا ميثاق الأغلبية"، مشيرا إلى أن الميثاق أكد على ''الحرص على تماسك الأغلبية وعدم الإساءة للأحزاب المكونة لها، وتصرف عضو حزب الأغلبية به خرق بشكل سافر قيم وأخلاق العمل المشترك ويجعله في حكم الخطأ الجسيم، معبرا عن استغرابه (كيف يستساغ لوزير الاستمرار في حكومة يقودها حزب هو بحسب ادعائه) حزب يحمل مشروعا دخيلا يسعى لتخريب البلاد".

‫شوف تيفي

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