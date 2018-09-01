عشرات المكفوفين يقتحمون مبنى وزارة بسيمة الحقاوي بالرباط + الفيديو ﻿

أقدم صباح اليوم الأربعاء في حدود الساعة السادسة صباحا العشرات من المكفوفين المعطلين الحاملين للشهادات على اقتحام مبنى وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بالرباط، وذلك من أجل

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أقدم صباح اليوم الأربعاء في حدود الساعة السادسة صباحا العشرات من المكفوفين المعطلين الحاملين للشهادات على اقتحام مبنى وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بالرباط، وذلك من أجل المطالبة بحقوقهم وولوج عالم الشغل.

وقرر هؤلاء المكفوفون الاحتجاج بطريقة سلمية فوق سطح مبنى وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية على أمل التواصل مع المسؤولين على رأسهم الوزيرة بسيمة الحقاوي.

هذا وسبق للمكفوفين المنضوين تحت لواء التنسيقية الوطنية المستقلة للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات أن اعتصموا كخطوة غير مسبوقة في وقت سابق وذلك بغية الضغط على الحكومة من أجل تنفيذ مطالبهم المتمثلة في إدماجهم بسوق الشغل .