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حصري وبالصورة..هذه هي الشابة اللي ماتت في عملية إطلاق الرصاص على زورق الحراكة بالمضيق

بتاريــخ : 26 شتنبر 2018 / 11:04 حصري وبالصورة..هذه هي الشابة اللي ماتت في عملية إطلاق الرصاص على زورق الحراكة بالمضيق | حوادث و حقوق
حصري وبالصورة..هذه هي الشابة اللي ماتت في عملية إطلاق الرصاص على زورق الحراكة بالمضيق
حصلت ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء، على صورة الشابة ''حياة'' والتي لقيت مصرعها أمس الثلاثاء، خلال عملية إيقاف زورق لنقل ''الحراكة'' بمياه شاطئ المضيق.

''شوف تيفي''

حصلت ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء، على صورة الشابة ''حياة'' والتي لقيت مصرعها أمس الثلاثاء، خلال عملية إيقاف زورق لنقل ''الحراكة'' بمياه شاطئ المضيق.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن الأمر يتعلق بطالبة بكلية الحقوق بمارتيل، تنحدر من مدينة تطوان، وتبلغ من العمر قيد حياتها 22 سنة، حاولت الهجرة بطريقة غير شرعية إلى إسبانيا انطلاقا من سبتة المحتلة إلا أن الأقدار شاءت أن تفارق الحياة، خلال عملية إيقاف ''الزورق''.

وكانت السلطات المحلية لعمالة المضيق - الفنيدق، قد أفادت أن وحدة قتالية تابعة للبحرية الملكية، تعمل بالبحر الأبيض المتوسط، اضطرت، يوم أمس الثلاثاء 25 شتنبر 2018، لإطلاق النار على قارب مطاطي سريع (Go fast)، يقوده مواطن من جنسية إسبانية، كان متواجدا بصفة مشبوهة بالمياه المغربية، بعد عدم امتثاله للتحديرات الموجهة إليه. وأوضحت السلطات أن عملية إطلاق النار هذه، نجم عنها إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم للمستشفى الإقليمي بعمالة المضيق - الفنيدق لتلقي العلاجات الضرورية.

وتشير المعطيات الأولية، تضيف السلطات، إلى أن القارب الذي تم توقيفه كان يقل مرشحين للهجرة غير المشروعة، وقد تم فتح تحقيق في الموضوع من طرف السلطات المختصة.

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