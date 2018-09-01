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عاجل..هذا ما قررته المحكمة الزجرية بالدار البيضاء بخصوص برناني إحدى بطلات ملف بوعشرين

بتاريــخ : 26 شتنبر 2018 / 10:56 عاجل..هذا ما قررته المحكمة الزجرية بالدار البيضاء بخصوص برناني إحدى بطلات ملف بوعشرين | بوليتيك
عاجل..هذا ما قررته المحكمة الزجرية بالدار البيضاء بخصوص برناني إحدى بطلات ملف بوعشرين
قررت المحكمة الزجرية بالبيضاء، قبل قليل من يومه الأربعاء، تأخير النظر في ملف الصحافية عفاف برناني التي تعتبر إحدى بطلات ملف توفيق بوعشرين إلى غاية 17 أكتوبر القادم.

''شوف تيفي''

قررت المحكمة الزجرية بالبيضاء، قبل قليل من يومه الأربعاء، تأخير النظر في ملف المستخدمة عفاف برناني التي تعتبر إحدى بطلات ملف توفيق بوعشرين إلى غاية 17 أكتوبر القادم.

وأكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن الهيئة القضائية المكلفة بالبث في الملف، اتخذت قرار التأخير إلى التاريخ المذكور، لمنح فرصة للمحامين لإعداد الدفاع من أجل المرافعة والمناقشة.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، كانت قد أصدرت قبل أشهر حكمها الابتدائي في قضية عفاف برناني، المتابعة بتهمتي البلاغ الكاذب والقذف، وقضت بإدانتها ب6 أشهر حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية قدرها 1000 درهم.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي عفاف برناني الهيئة القضائية توفيق بوعشرين

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