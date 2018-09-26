بالصــور..إيكــو في ضيافــة الشرطــة بمراكش ﻿

عاينت شوف تيفي'' صباح يومه الأربعاء، حضور الفنان الكوميدي عبد الرحمان أوعابد الملقب بإيكو لفعاليات الدورة الثانية لأيام الأبواب المفتوحة تحت شعار '' الأمن الوطني..شرطة مواطنة بساحة باب الجديد

شـــوف تيفي:

عاينت شوف تيفي'' صباح يومه الأربعاء، حضور الفنان الكوميدي عبد الرحمان أوعابد الملقب بإيكو لفعاليات الدورة الثانية لأيام الأبواب المفتوحة تحت شعار '' الأمن الوطني..شرطة مواطنة بساحة باب الجديد بمدينة مراكش.

وتهدف هذه التظاهرة التواصلية، بأبعادها التحسيسية ومقاصدها التوعوية، إلى دعم انفتاح المديرية العامة للأمن الوطني على محيطها المجتمعي، وإطلاع المواطن على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المجندة لخدمته وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته، وكذا استعراض جميع التجهيزات والمعدات والآليات المتطورة الموضوعة رهن إشارة مصالح الأمن الوطني.

وستفتح هذه التظاهرة أبوابها في وجه عموم الزوار يوميا من الساعة الحادية عشر صباحا إلى الحادية عشر ليلا بفضاء ساحة باب الجديد بمدينة مراكش، باستثناء اليوم الافتتاحي الذي ستنطلق فيه على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا، كما ستتميز هذه التظاهرة بطابعها التفاعلي مع أسئلة وانتظارات المواطنين، والذين سيكون بمقدورهم معرفة برامج العروض المقدمة والأروقة المنظمة إما في عين المكان من خلال المطويات المنشورة والإعلانات والإصدارات، أو من خلال التطبيق المعلوماتي على الهاتف المحمول ( JPO POLICE).

ولإنجاح هذه التظاهرة التواصلية، التي تتطلع فيها المديرية العامة للأمن الوطني لحضور مكثف من جانب عموم المواطنين والأجانب المقيمين والسياح، فقد تم تخصيص فضاءات إضافية لضمان شروط الراحة وانسيابية التجول أمام الوافدين.