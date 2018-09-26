 بالصــور..إيكــو في ضيافــة الشرطــة بمراكش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

انفراد...إطلاق سراح 8 أشخاص اغتصبوا شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة بأكادير ...تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

انفراد...إطلاق سراح 8 أشخاص اغتصبوا شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة بأكادير ...تفاصيل صادمة

هام للمغاربة..زخات رعدية قوية محليا مرتقبة اليوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة | مجتمع

هام للمغاربة..زخات رعدية قوية محليا مرتقبة اليوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة

كــواليس انطلاق الدورة الثانية من أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني بمراكش | بوليتيك

كــواليس انطلاق الدورة الثانية من أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني بمراكش

مأساة..قاصرة تزوجات بالفاتحة من عسكري بمكناس وماتت مسمومة بعدما حملات | مجتمع

مأساة..قاصرة تزوجات بالفاتحة من عسكري بمكناس وماتت مسمومة بعدما حملات

مُــديرية الحموشي.. شرطة أكثر انفتاحا على المجتمع | بوليتيك

مُــديرية الحموشي.. شرطة أكثر انفتاحا على المجتمع

بالفيديو..هذا مصير إرهابي بلجيكي من أصل مغربي | دولي

بالفيديو..هذا مصير إرهابي بلجيكي من أصل مغربي

وزير التعليم يؤكد على أهمية مراجعة الخريطة الجامعية وملاءمتها مع الجهوية المتقدمة لتحقيق التوازن في العرض التربوي | بوليتيك

وزير التعليم يؤكد على أهمية مراجعة الخريطة الجامعية وملاءمتها مع الجهوية المتقدمة لتحقيق التوازن

البيجيدي يخرج ببلاغ شديد اللهجة ويصف تصريحات الطالبي العلمي بـ التهجم السافر وغير المسؤول | بوليتيك

البيجيدي يخرج ببلاغ شديد اللهجة ويصف تصريحات الطالبي العلمي بـ ''التهجم السافر وغير المسؤول''

عشرات المكفوفين يقتحمون مبنى وزارة بسيمة الحقاوي بالرباط + الفيديو | مجتمع

عشرات المكفوفين يقتحمون مبنى وزارة بسيمة الحقاوي بالرباط + الفيديو

مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

بالصــور..إيكــو في ضيافــة الشرطــة بمراكش

بتاريــخ : 26 شتنبر 2018 / 10:50 بالصــور..إيكــو في ضيافــة الشرطــة بمراكش | ثقافة و فنون
بالصــور..إيكــو في ضيافــة الشرطــة بمراكش
عاينت شوف تيفي'' صباح يومه الأربعاء، حضور الفنان الكوميدي عبد الرحمان أوعابد الملقب بإيكو لفعاليات الدورة الثانية لأيام الأبواب المفتوحة تحت شعار '' الأمن الوطني..شرطة مواطنة بساحة باب الجديد

شـــوف تيفي:

عاينت شوف تيفي'' صباح يومه الأربعاء، حضور الفنان الكوميدي عبد الرحمان أوعابد الملقب بإيكو لفعاليات الدورة الثانية لأيام الأبواب المفتوحة تحت شعار '' الأمن الوطني..شرطة مواطنة بساحة باب الجديد بمدينة مراكش.

وتهدف هذه التظاهرة التواصلية، بأبعادها التحسيسية ومقاصدها التوعوية، إلى دعم انفتاح المديرية العامة للأمن الوطني على محيطها المجتمعي، وإطلاع المواطن على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المجندة لخدمته وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته، وكذا استعراض جميع التجهيزات والمعدات والآليات المتطورة الموضوعة رهن إشارة مصالح الأمن الوطني.

وستفتح هذه التظاهرة أبوابها في وجه عموم الزوار يوميا من الساعة الحادية عشر صباحا إلى الحادية عشر ليلا بفضاء ساحة باب الجديد بمدينة مراكش، باستثناء اليوم الافتتاحي الذي ستنطلق فيه على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا، كما ستتميز هذه التظاهرة بطابعها التفاعلي مع أسئلة وانتظارات المواطنين، والذين سيكون بمقدورهم معرفة برامج العروض المقدمة والأروقة المنظمة إما في عين المكان من خلال المطويات المنشورة والإعلانات والإصدارات، أو من خلال التطبيق المعلوماتي على الهاتف المحمول ( JPO POLICE).

ولإنجاح هذه التظاهرة التواصلية، التي تتطلع فيها المديرية العامة للأمن الوطني لحضور مكثف من جانب عموم المواطنين والأجانب المقيمين والسياح، فقد تم تخصيص فضاءات إضافية لضمان شروط الراحة وانسيابية التجول أمام الوافدين.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب غيكو أوعابد المديرية العامة الامن الوطني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير وبالصورة..صورة شابة شبه عارية على غلاف رواية المخرج المغربي هشام العسري تشعل الإنستغرام | ثقافة و فنون

مثير وبالصورة..صورة شابة شبه عارية على غلاف رواية المخرج المغربي هشام العسري تشعل ''الإنستغرام''

نايضة بين الستاتي ورشيد برياح والأخير يقصف من يريد المتاجرة بمرض ميمون الوجدي | ثقافة و فنون

نايضة بين الستاتي ورشيد برياح والأخير يقصف من يريد المتاجرة بمرض ميمون الوجدي

بالصورة..زوج دنيا باطمة يجري عملية جراحية بالأردن | ثقافة و فنون

بالصورة..زوج دنيا باطمة يجري عملية جراحية بالأردن

بالصورة..بسبب الورم الخبيث: زوج دنيا باطمة بالمستشفى | ثقافة و فنون

بالصورة..بسبب الورم الخبيث: زوج دنيا باطمة بالمستشفى

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

وزير التعليم يرد على زميله في الحزب..أوزين صديق وهذاك تقدير ديالو و أنا كنركز على العالم القروي فمقاربة الوزارة | خارج البلاطو
منذ 7 دقائق

وزير التعليم يرد على زميله في الحزب..أوزين صديق وهذاك تقدير ديالو و أنا كنركز على العالم القروي فمقاربة الوزارة

وزير التعليم يُوضـــح:من 2002 و الدارجة فالمقررات المدرسية علاش دابا تخلقات هاذ الضجة بسبب بعد المفردات بالدارجة | خارج البلاطو

وزير التعليم يُوضـــح:من 2002 و الدارجة فالمقررات المدرسية علاش دابا تخلقات هاذ الضجة بسبب بعد المفردات بالدارجة

نداء مؤثر لوالدة الفتاة التي قفزت من سيارة أصدقائها خوفا على شرفها بالبيضاء.بغيت الحموشي ياخد لينا حقنا | خارج البلاطو

نداء مؤثر لوالدة الفتاة التي قفزت من سيارة أصدقائها خوفا على شرفها بالبيضاء.بغيت الحموشي ياخد لينا حقنا

في عيد ميلاده الخمسين.. ويل سميث يكسر حاجز خوف الصغر‎ | قنوات أخرى

في عيد ميلاده الخمسين.. ويل سميث يكسر حاجز خوف الصغر‎

﻿

آخر المستجدات

انفراد...إطلاق سراح 8 أشخاص اغتصبوا شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة بأكادير ...تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق
منذ 7 دقائق

انفراد...إطلاق سراح 8 أشخاص اغتصبوا شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة بأكادير ...تفاصيل صادمة

هام للمغاربة..زخات رعدية قوية محليا مرتقبة اليوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة | مجتمع

هام للمغاربة..زخات رعدية قوية محليا مرتقبة اليوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة

كــواليس انطلاق الدورة الثانية من أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني بمراكش | بوليتيك

كــواليس انطلاق الدورة الثانية من أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني بمراكش

مأساة..قاصرة تزوجات بالفاتحة من عسكري بمكناس وماتت مسمومة بعدما حملات | مجتمع

مأساة..قاصرة تزوجات بالفاتحة من عسكري بمكناس وماتت مسمومة بعدما حملات

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.