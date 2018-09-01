عاجل..وزير التربية الوطنية: ''باراكا من المزايدات والفبركة بخصوص الدارجة'' ﻿

عبر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، قبل قليل من يومه الأربعاء، عن رفضه الشديد للطريقة التي تم من خلالها التعامل مع إدماج الدارجة بالمقرر المدرسي،

''شوف تيفي''

عبر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، قبل قليل من يومه الأربعاء، عن رفضه الشديد للطريقة التي تم من خلالها التعامل مع إدماج الدارجة بالمقرر المدرسي، مشددا على أن الوزارة والحكومة لم تتخذ هذا القرار، والعبارات التي أثارت ضجة واسعة، متواجدة في المقررات منذ سنة 2002.

وأوضح أمزازي في كلمته بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء بالرباط، أنه اندهش من ظهور هذا النقاش حول بعض الكلمات التي تم وضعها بـ ''كراسة''، مشيرا إلى أن البعض حاول استغلال الفرصة من أجل التشويش وفبركة المعطيات ونشر صور مقررات خاصة ببلدان أخرى.

وأكد أمزازي أن الكلمات التي أثير بخصوصها النقاش، تمت المصادقة عليها من طرف لجنة علمية، وتم وضعها بـ ''كراسة'' يمكن تحيينها مستقبلا لأنها ليست مقررا دراسيا، داعيا إلى ضرورة التوقف عن ''المزايدات''، مؤكدا في الوقت نفسه إمكانية العودة إلى المقرر الموحد مستقبلا.