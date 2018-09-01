السجن لممثل كوميدي شهير بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة ﻿

قررت محكمة أمريكية يوم أمس الثلاثاء الحكم بالسجن على الممثل الكوميدي بيل كوسبي ما بين ثلاث وعشر سنوات بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على امرأة.

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قررت محكمة أمريكية يوم أمس الثلاثاء الحكم بالسجن على الممثل الكوميدي بيل كوسبي ما بين ثلاث وعشر سنوات بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على امرأة.

وحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية، فإن الكوميدي البالغ من العمر 81 سنة وجهت له ثلاثة تهم بالاعتداء شهر أبريل المنقضي عقب تخديره لصديقته السابقة واعتدائه عليها جنسيا في منزله عام 2004.

هذا وبموجب العقوبة سيقضي كوسبي ما لا يقل عن ثلاث سنوات خلف القضبان قبل أن يصبح مؤهلا لإطلاق سراح مشروط، لكن قد ينتهي به المطاف بأن يقضي السنوات العشر في السجن.

وأضافت ذات المصادر، نقلا عن تصريحات محاميي كوسبي، أن الأخيرين يعتزمون الطعن على إدانته، بعدما نفى الممثل المذكور ارتكابه لجرائم الاعتداء الجنسي.