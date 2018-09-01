 الإطاحة بإسباني ومغربي نصبو على ''حراكة'' بطنجة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..وزير التربية الوطنية: باراكا من المزايدات والفبركة بخصوص الدارجة | بوليتيك

عاجل..وزير التربية الوطنية: ''باراكا من المزايدات والفبركة بخصوص الدارجة''

السجن لممثل كوميدي شهير بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة | دولي

السجن لممثل كوميدي شهير بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة

فيديو يشعل الفيسبوك..شاب مشا يتزوج بالقصر الكبير وبدلو ليه العروسة نهار العرس وهرب | بووز

فيديو يشعل الفيسبوك..شاب مشا يتزوج بالقصر الكبير وبدلو ليه العروسة نهار العرس وهرب

العثماني: الرؤية الملكية لتطوير العمل متعدد الأطراف ترتكز على الأمن والتنمية وحقوق الانسان | بوليتيك

العثماني: ''الرؤية الملكية لتطوير العمل متعدد الأطراف ترتكز على الأمن والتنمية وحقوق الانسان''

الإطاحة بإسباني ومغربي نصبو على حراكة بطنجة | مجتمع

الإطاحة بإسباني ومغربي نصبو على ''حراكة'' بطنجة

طقس جد حار وأمطار اليوم الأربعاء بهذه المناطق | مجتمع

طقس جد حار وأمطار اليوم الأربعاء بهذه المناطق

خطير..الوكيل العام يودع عشريني سجن أيت ملول بعد تورطه في قضية اغتصاب عجوز | مجتمع

خطير..الوكيل العام يودع عشريني سجن أيت ملول بعد تورطه في قضية اغتصاب عجوز

برافو..شابة مغربية تصل لنهائي المباراة الدولية حول أطروحتي في 180 ثانية | مجتمع

برافو..شابة مغربية تصل لنهائي المباراة الدولية حول ''أطروحتي في 180 ثانية''

محكمة إنزكان تقرر تأجيل جلسة محاكمة كولونيل أسقطه الرقم الأخضر بتهمة الرشوة | بوليتيك

محكمة إنزكان تقرر تأجيل جلسة محاكمة كولونيل أسقطه الرقم الأخضر بتهمة الرشوة

مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

الإطاحة بإسباني ومغربي نصبو على ''حراكة'' بطنجة

بتاريــخ : 26 شتنبر 2018 / 09:00 الإطاحة بإسباني ومغربي نصبو على حراكة بطنجة | مجتمع
الإطاحة بإسباني ومغربي نصبو على ''حراكة'' بطنجة
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 35 و45 سنة، من بينهما مواطن إسباني يقيم بطريقة غير شرعية بالمغرب، ينشطان في إطار شبكة إجرامية

''شوف تيفي''

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 35 و45 سنة، من بينهما مواطن إسباني يقيم بطريقة غير شرعية بالمغرب، ينشطان في إطار شبكة إجرامية متخصصة في ميدان النصب والاحتيال وتنظيم وتسهيل الهجرة غير المشروعة.

وأوضح مصدر مطلع أن مصالح الأمن كانت قد توصلت بإشعار حول تعرض مجموعة من المرشحين للهجرة السرية لعملية نصب من قبل المشتبه بهما، اللذين عملا على سلبهم مبالغ مالية مقابل وعود بتهجيرهم سرا على متن زوارق مطاطية، حيث باشرت مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية التي مكنت من توقيف المشتبه به الرئيسي، الإسباني الجنسية، وشريكه المغربي بمدينة طنجة.

وأكد المصدر ذاته وضع المشتبه بهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث لتوقيف مشتبه به ثالث من أفراد هذه العصابة الإجرامية تم تحديد هويته.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الحراسة النظرية النيابة العامة العصابة الإجرامية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

طقس جد حار وأمطار اليوم الأربعاء بهذه المناطق | مجتمع

طقس جد حار وأمطار اليوم الأربعاء بهذه المناطق

خطير..الوكيل العام يودع عشريني سجن أيت ملول بعد تورطه في قضية اغتصاب عجوز | مجتمع

خطير..الوكيل العام يودع عشريني سجن أيت ملول بعد تورطه في قضية اغتصاب عجوز

برافو..شابة مغربية تصل لنهائي المباراة الدولية حول أطروحتي في 180 ثانية | مجتمع

برافو..شابة مغربية تصل لنهائي المباراة الدولية حول ''أطروحتي في 180 ثانية''

خطير وبالصورة..اختفاء باحث مغربي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي | مجتمع

خطير وبالصورة..اختفاء باحث مغربي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في عيد ميلاده الخمسين.. ويل سميث يكسر حاجز خوف الصغر‎ | قنوات أخرى
منذ 21 دقيقة

في عيد ميلاده الخمسين.. ويل سميث يكسر حاجز خوف الصغر‎

عضو المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية تقصف العنصر و أتباعه بعد إعلان ترشحه ..حنا شباب و بغينا الفرصة ديالنا و حتى واحد معندو الحق يقصيني و يهمشني | خارج البلاطو

عضو المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية تقصف العنصر و أتباعه بعد إعلان ترشحه ..حنا شباب و بغينا الفرصة ديالنا و حتى واحد معندو الحق يقصيني و يهمشني

بوليف في ورطــة بعد إضــراب وطني لأرباب نقل المسافرين بمحطة ولاد زيان بالبيضاء على غرار باقي مدن المملكة | خارج البلاطو

بوليف في ورطــة بعد إضــراب وطني لأرباب نقل المسافرين بمحطة ولاد زيان بالبيضاء على غرار باقي مدن المملكة

15 موقف محرج صدم الفنانين في مهرجان الجونه السينمائي بمصر | قنوات أخرى

15 موقف محرج صدم الفنانين في مهرجان الجونه السينمائي بمصر

﻿

آخر المستجدات

عاجل..وزير التربية الوطنية: باراكا من المزايدات والفبركة بخصوص الدارجة | بوليتيك
منذ 7 دقائق

عاجل..وزير التربية الوطنية: ''باراكا من المزايدات والفبركة بخصوص الدارجة''

السجن لممثل كوميدي شهير بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة | دولي

السجن لممثل كوميدي شهير بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة

فيديو يشعل الفيسبوك..شاب مشا يتزوج بالقصر الكبير وبدلو ليه العروسة نهار العرس وهرب | بووز

فيديو يشعل الفيسبوك..شاب مشا يتزوج بالقصر الكبير وبدلو ليه العروسة نهار العرس وهرب

العثماني: الرؤية الملكية لتطوير العمل متعدد الأطراف ترتكز على الأمن والتنمية وحقوق الانسان | بوليتيك

العثماني: ''الرؤية الملكية لتطوير العمل متعدد الأطراف ترتكز على الأمن والتنمية وحقوق الانسان''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.