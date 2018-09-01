الإطاحة بإسباني ومغربي نصبو على ''حراكة'' بطنجة ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 35 و45 سنة، من بينهما مواطن إسباني يقيم بطريقة غير شرعية بالمغرب، ينشطان في إطار شبكة إجرامية

''شوف تيفي''

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 35 و45 سنة، من بينهما مواطن إسباني يقيم بطريقة غير شرعية بالمغرب، ينشطان في إطار شبكة إجرامية متخصصة في ميدان النصب والاحتيال وتنظيم وتسهيل الهجرة غير المشروعة.

وأوضح مصدر مطلع أن مصالح الأمن كانت قد توصلت بإشعار حول تعرض مجموعة من المرشحين للهجرة السرية لعملية نصب من قبل المشتبه بهما، اللذين عملا على سلبهم مبالغ مالية مقابل وعود بتهجيرهم سرا على متن زوارق مطاطية، حيث باشرت مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية التي مكنت من توقيف المشتبه به الرئيسي، الإسباني الجنسية، وشريكه المغربي بمدينة طنجة.

وأكد المصدر ذاته وضع المشتبه بهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث لتوقيف مشتبه به ثالث من أفراد هذه العصابة الإجرامية تم تحديد هويته.