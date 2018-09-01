طقس جد حار وأمطار اليوم الأربعاء بهذه المناطق ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من السهول والأقاليم الجنوبية.

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من السهول والأقاليم الجنوبية.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بأمطار جد خفيفة محليا فوق غرب الواجهة المتوسطية، فضلا عن تساقط زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلس، الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط، ومن المحتمل حتى المناطق الوسطى والسايس والريف.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي الأرجاء الأخرى، كما ستعرف بعض المناطق الداخلية للأقاليم الجنوبية هبوب زوابع رملية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، وشمالية معتدلة إلى قوية شيئا ما بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 11 و16درجة بالمرتفعات، وما بين 16 و21 درجة بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وسهول المحيط الأطلسي، ما بين 26 و31 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 21 و26 درجة بباقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 38 و43 درجة بمناطق الغرب واللوكوس وداخل الأقاليم الصحراوية، وما بين 32 و37 درجة بداخل السهول الشمالية والوسطى وبشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 26 و32 درجة بباقي الجهات الأخرى.

وسيكون البحر هائجا بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج ومحليا هائج ما بين طنجة وأصيلة.