 طقس جد حار وأمطار اليوم الأربعاء بهذه المناطق ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..وزير التربية الوطنية: باراكا من المزايدات والفبركة بخصوص الدارجة | بوليتيك

عاجل..وزير التربية الوطنية: ''باراكا من المزايدات والفبركة بخصوص الدارجة''

السجن لممثل كوميدي شهير بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة | دولي

السجن لممثل كوميدي شهير بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة

فيديو يشعل الفيسبوك..شاب مشا يتزوج بالقصر الكبير وبدلو ليه العروسة نهار العرس وهرب | بووز

فيديو يشعل الفيسبوك..شاب مشا يتزوج بالقصر الكبير وبدلو ليه العروسة نهار العرس وهرب

العثماني: الرؤية الملكية لتطوير العمل متعدد الأطراف ترتكز على الأمن والتنمية وحقوق الانسان | بوليتيك

العثماني: ''الرؤية الملكية لتطوير العمل متعدد الأطراف ترتكز على الأمن والتنمية وحقوق الانسان''

الإطاحة بإسباني ومغربي نصبو على حراكة بطنجة | مجتمع

الإطاحة بإسباني ومغربي نصبو على ''حراكة'' بطنجة

طقس جد حار وأمطار اليوم الأربعاء بهذه المناطق | مجتمع

طقس جد حار وأمطار اليوم الأربعاء بهذه المناطق

خطير..الوكيل العام يودع عشريني سجن أيت ملول بعد تورطه في قضية اغتصاب عجوز | مجتمع

خطير..الوكيل العام يودع عشريني سجن أيت ملول بعد تورطه في قضية اغتصاب عجوز

برافو..شابة مغربية تصل لنهائي المباراة الدولية حول أطروحتي في 180 ثانية | مجتمع

برافو..شابة مغربية تصل لنهائي المباراة الدولية حول ''أطروحتي في 180 ثانية''

محكمة إنزكان تقرر تأجيل جلسة محاكمة كولونيل أسقطه الرقم الأخضر بتهمة الرشوة | بوليتيك

محكمة إنزكان تقرر تأجيل جلسة محاكمة كولونيل أسقطه الرقم الأخضر بتهمة الرشوة

مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

طقس جد حار وأمطار اليوم الأربعاء بهذه المناطق

بتاريــخ : 26 شتنبر 2018 / 08:55 طقس جد حار وأمطار اليوم الأربعاء بهذه المناطق | مجتمع
طقس جد حار وأمطار اليوم الأربعاء بهذه المناطق
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من السهول والأقاليم الجنوبية.

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من السهول والأقاليم الجنوبية.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بأمطار جد خفيفة محليا فوق غرب الواجهة المتوسطية، فضلا عن تساقط زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلس، الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط، ومن المحتمل حتى المناطق الوسطى والسايس والريف.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي الأرجاء الأخرى، كما ستعرف بعض المناطق الداخلية للأقاليم الجنوبية هبوب زوابع رملية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، وشمالية معتدلة إلى قوية شيئا ما بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 11 و16درجة بالمرتفعات، وما بين 16 و21 درجة بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وسهول المحيط الأطلسي، ما بين 26 و31 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 21 و26 درجة بباقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 38 و43 درجة بمناطق الغرب واللوكوس وداخل الأقاليم الصحراوية، وما بين 32 و37 درجة بداخل السهول الشمالية والوسطى وبشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 26 و32 درجة بباقي الجهات الأخرى.

وسيكون البحر هائجا بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج ومحليا هائج ما بين طنجة وأصيلة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي البحر الأقاليم الجنوبية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الإطاحة بإسباني ومغربي نصبو على حراكة بطنجة | مجتمع

الإطاحة بإسباني ومغربي نصبو على ''حراكة'' بطنجة

خطير..الوكيل العام يودع عشريني سجن أيت ملول بعد تورطه في قضية اغتصاب عجوز | مجتمع

خطير..الوكيل العام يودع عشريني سجن أيت ملول بعد تورطه في قضية اغتصاب عجوز

برافو..شابة مغربية تصل لنهائي المباراة الدولية حول أطروحتي في 180 ثانية | مجتمع

برافو..شابة مغربية تصل لنهائي المباراة الدولية حول ''أطروحتي في 180 ثانية''

خطير وبالصورة..اختفاء باحث مغربي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي | مجتمع

خطير وبالصورة..اختفاء باحث مغربي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في عيد ميلاده الخمسين.. ويل سميث يكسر حاجز خوف الصغر‎ | قنوات أخرى
منذ 16 دقيقة

في عيد ميلاده الخمسين.. ويل سميث يكسر حاجز خوف الصغر‎

عضو المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية تقصف العنصر و أتباعه بعد إعلان ترشحه ..حنا شباب و بغينا الفرصة ديالنا و حتى واحد معندو الحق يقصيني و يهمشني | خارج البلاطو

عضو المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية تقصف العنصر و أتباعه بعد إعلان ترشحه ..حنا شباب و بغينا الفرصة ديالنا و حتى واحد معندو الحق يقصيني و يهمشني

بوليف في ورطــة بعد إضــراب وطني لأرباب نقل المسافرين بمحطة ولاد زيان بالبيضاء على غرار باقي مدن المملكة | خارج البلاطو

بوليف في ورطــة بعد إضــراب وطني لأرباب نقل المسافرين بمحطة ولاد زيان بالبيضاء على غرار باقي مدن المملكة

15 موقف محرج صدم الفنانين في مهرجان الجونه السينمائي بمصر | قنوات أخرى

15 موقف محرج صدم الفنانين في مهرجان الجونه السينمائي بمصر

﻿

آخر المستجدات

عاجل..وزير التربية الوطنية: باراكا من المزايدات والفبركة بخصوص الدارجة | بوليتيك
منذ 2 دقائق

عاجل..وزير التربية الوطنية: ''باراكا من المزايدات والفبركة بخصوص الدارجة''

السجن لممثل كوميدي شهير بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة | دولي

السجن لممثل كوميدي شهير بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة

فيديو يشعل الفيسبوك..شاب مشا يتزوج بالقصر الكبير وبدلو ليه العروسة نهار العرس وهرب | بووز

فيديو يشعل الفيسبوك..شاب مشا يتزوج بالقصر الكبير وبدلو ليه العروسة نهار العرس وهرب

العثماني: الرؤية الملكية لتطوير العمل متعدد الأطراف ترتكز على الأمن والتنمية وحقوق الانسان | بوليتيك

العثماني: ''الرؤية الملكية لتطوير العمل متعدد الأطراف ترتكز على الأمن والتنمية وحقوق الانسان''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.