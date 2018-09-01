 خطير..الوكيل العام يودع عشريني سجن أيت ملول بعد تورطه في قضية اغتصاب عجوز ﻿
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خطير..الوكيل العام يودع عشريني سجن أيت ملول بعد تورطه في قضية اغتصاب عجوز

بتاريــخ : 26 شتنبر 2018 / 01:22 خطير..الوكيل العام يودع عشريني سجن أيت ملول بعد تورطه في قضية اغتصاب عجوز | مجتمع
خطير..الوكيل العام يودع عشريني سجن أيت ملول بعد تورطه في قضية اغتصاب عجوز
بعدما تورط في قضية اغتصاب سيدة عجوز، بداخل منزلها الكائن بأحد دواوير جماعة الكفيفات بأولاد التايمة إقليم تارودانت، أمر الوكيل العام لدى جنايات أكادير، اليوم الثلاثاء بإيداع عشريني سجن أيت ملول.

شوف تيفي

بعدما تورط في قضية اغتصاب سيدة عجوز، بداخل منزلها الكائن بأحد دواوير جماعة الكفيفات بأولاد التايمة إقليم تارودانت، أمر الوكيل العام لدى جنايات أكادير، اليوم الثلاثاء بإيداع عشريني سجن أيت ملول.

وأوضحت مصادر محلية أن المتهم كان قد اقتحم منزل العجوز التي تعيش وحيدة، قبل أن يعمد إلى اغتصابها بوحشية تحت تهديدها بالسلاح الأبيض، حيث تقدمت بشكاية في موضوع الاعتداء إلى مركز الدرك الملكي بالمنطقة المذكورة، حيث كان المتهم في حالة غير طبيعية، ليقوم بعدها بسرقة هاتفها والتواري عن الأنظار.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي تمكنت بعد تحريات ميدانية واسعة شملت تراب جماعة الكفيفات من توقيف المتهم في وقت قياسي وحجزت بحوزته كمية من مسكر ماء الحياة وسيف بالإضافة إلى هاتف الضحية.

‫شوف تيفي

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وكيل اغتصاب جماعة تارودانت شكاية

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