برافو..شابة مغربية تصل لنهائي المباراة الدولية حول ''أطروحتي في 180 ثانية'' ﻿

تمثل الشابة المغربية كوثر السعيدي الجامعة المغربية في الدور النهائي الخامس للمباراة الفرنكوفونية الدولية للفصاحة و التبسيط، المنظمة تحت شعار ” أطروحتي في 180 ثانية ” التي ستحتضنها لوزان

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تمثل الشابة المغربية كوثر السعيدي الجامعة المغربية في الدور النهائي الخامس للمباراة الفرنكوفونية الدولية للفصاحة و التبسيط، المنظمة تحت شعار ” أطروحتي في 180 ثانية ” التي ستحتضنها لوزان السويسرية يوم الجمعة المقبل .

وتنحدر الشابة المغربية من مدينة الجديدة، وهي طالبة باحثة في مختبر الدراسات والبحوث حول الثقافات، التابع لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة.

ويهدف عملها البحثي الهادف إلى تسليط الضوء حول المساهمات التي يمكن أن يقدمها الوازع الفني (أو التجربة الجمالية) في تطوير الإنتاج الشفهي والكفاءة الثقافية على مستوى الأقسام الاعدادية و الثانوية .

يشار إلى أن مباراة ” أطروحتي في 180 ثانية “، التي أنشأت من قبل الجمعية الفرنسية من أجل المعرفة سنة 2012، هي مستوحاة من مسابقة ” أطروحة في ثلاث دقائق ”، التي رأت النور في جامعة كوينس لاندفي استرالية .