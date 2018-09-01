محكمة إنزكان تقرر تأجيل جلسة محاكمة كولونيل أسقطه الرقم الأخضر بتهمة الرشوة ﻿

قضت المحكمة الابتدائية بإنزكان، يوم أمس الاثنين 24 شتنبر 2018، في قضية رئيس الهيئة الحضرية لبيوكرى، المتهم بالارتشاء، بتأجيل الجلسة إلى غاية يوم الخميس 27 شتنبر، بعد متابعته بتهمة تلقي رشوة من سائق

شوف تيفي:أحمد الهلالي

قضت المحكمة الابتدائية بإنزكان، يوم أمس الاثنين 24 شتنبر 2018، في قضية رئيس الهيئة الحضرية لبيوكرى، المتهم بالارتشاء، بتأجيل الجلسة إلى غاية يوم الخميس 27 شتنبر، بعد متابعته بتهمة تلقي رشوة من سائق للنقل المزدوج بمدينة بيوكرى بإقليم اشتوكة أيت باها.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فقد جاء قرار تأجيل الجلسة بطلب من دفاع المتهم وذلك من أجل الاطلاع بشكل جيد على الملف وإعداده .

وأضافت ذات المصادر، أن الموقوف جرى اعتقاله بداية الأسبوع الماضي إثر تقدم سائق للنقل المزدوج ببيوكرى بشكاية عبر الرقم الأخضر، يتهم فيها المسؤول الأمني بابتزازه في مبلغ مالي قدره 500 درهم.

وبناءً على هذه المكالمة الهاتفية، أعطت النيابة العامة أوامرها لعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لبيوكرى بمباشرة العمل لتوقيف المعني بالأمر، وبتنسيق مع المشتكي وعناصر الدرك جرى ضبط المشتبه به متلبسا بتسلم المبلغ المالي المذكور، ليتم إحالته على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث والتحقيق معه حول حيثيات وملابسات الواقعة، قبل أن يتم عرضه أمام الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، الذي أمر بإيداعه بسجن أيت ملول، ليعلن يوم أمس الاثنين 24 شتنبر 2018 أولى جلسات محاكمته والتي تقرر تأجيلها إلى غاية يوم الخميس القادم.