خطير وبالصورة..اختفاء باحث مغربي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي ﻿

أطلق بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يومه الثلاثاء ''هاشتاغ_البحث_عن_مراد'' للتعريف بقضية ''اختفاء'' الباحث المغربي مراد لمخنتر في ظروف غامضة.

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أطلق بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يومه الثلاثاء ''هاشتاغ_البحث_عن_مراد'' للتعريف بقضية ''اختفاء'' الباحث المغربي مراد لمخنتر في ظروف غامضة.

وحسب ما كشف عنه نشطاء الفايسبوك، أن الكاتب المغربي مراد لمخنتر اختفى دون أن يترك أي أثر منذ أسبوع، وأن عائلته بحثوا عنه في المستشفيات وفي مقرات الأمن دون جدوى، حيث دعوا إلى تكثيف البحث عن المعني بالأمر وإشعار أهله عند العثور عنه أو التوصل على معلومات حوله.

وصدر للباحث مراد لمخنتر، كتابا تحت عنوان: ''لادينيون مغاربة: دراسة في الإلحاد من خلفية إسلامية''، عن مركز هيباتيا الإسكندرية للتفكير والدراسات، وهو محاولة لفهم وتحليل ظاهرة اللادينية بالمغرب، وسبق أن صدر له سنة 2015 كتاب تحت عنوان: ''أساطير التأسيس في التاريخ الإسلامي''.