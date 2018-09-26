ضربة موجعة لمناصري اللغة الفرنسية..هذه هي أكثر اللغات تداولا في العالم واللغة العربية في المقدمة ﻿

مفاجأة غير سارة لمناصري اللغة الفرنسية عبر العالم، حملها جدول جديد يظهر أكثر اللغات الأجنبية تداولا عبر العالم، حيث غابت عنه لغة موليير.

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مفاجأة غير سارة لمناصري اللغة الفرنسية عبر العالم، حملها جدول جديد يظهر أكثر اللغات الأجنبية تداولا عبر العالم، حيث غابت عنه لغة موليير.

وكشف تقرير جديد تداولته عدد من المصادر الرسمية حلول اللغة الصينية كأول لغة متداولة عبر العالم بمجموع مليار 284 مليون شخص، وفي المرتبة الثانية اللغة الاسبانية بمجموع 437 مليون شخص يتحدث بها، في حين المرتبة الثالثة كانت للغة الإنجليزية بـ372 مليون، أما المرتبة الرابعة كانت من نصيب اللغة العربية بمجموع 295 مليون شخص يتحدث بها عبر العالم.

وفي الترتيب ذاته جاءت في المرتبة الخامسة اللغة الهندية بـ260 مليون شخص، وسادسا اللغة البنغالية بـ242 شخص، فيما اللغة البرتغالية حلت في المركز السابع بـ219 مليون شخص، والروسية بـ154 مليون شخص، أما اللغة اليابانية فقد حلت في المركز التاسع بـ128 مليون، وأخيرا لغة لاهندا في المرتبة العاشرة والأخيرة ويتحدث بها 119 مليون شخص عبر العالم.