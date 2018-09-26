 ضربة موجعة لمناصري اللغة الفرنسية..هذه هي أكثر اللغات تداولا في العالم واللغة العربية في المقدمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

برافو..شابة مغربية تصل لنهائي المباراة الدولية حول أطروحتي في 180 ثانية | مجتمع

برافو..شابة مغربية تصل لنهائي المباراة الدولية حول ''أطروحتي في 180 ثانية''

محكمة إنزكان تقرر تأجيل جلسة محاكمة كولونيل أسقطه الرقم الأخضر بتهمة الرشوة | بوليتيك

محكمة إنزكان تقرر تأجيل جلسة محاكمة كولونيل أسقطه الرقم الأخضر بتهمة الرشوة

خطير وبالصورة..اختفاء باحث مغربي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي | مجتمع

خطير وبالصورة..اختفاء باحث مغربي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

ضربة موجعة لمناصري اللغة الفرنسية..هذه هي أكثر اللغات تداولا في العالم واللغة العربية في المقدمة | مجتمع

ضربة موجعة لمناصري اللغة الفرنسية..هذه هي أكثر اللغات تداولا في العالم واللغة العربية في المقدمة

مثيرو بالفيديو..اعتقال الحقوقي الذي احتج بالكفن وسط مقبرة نواحي فاس | مجتمع

مثيرو بالفيديو..اعتقال الحقوقي الذي احتج بالكفن وسط مقبرة نواحي فاس

الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في الاجتماع رفيع المستوى بمقر الأمم المتحدة حول العمل من أجل حفظ السلام | بوليتيك

الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في الاجتماع رفيع المستوى بمقر الأمم المتحدة حول ''العمل من أجل حفظ

مجلس بركة:وجب إعطاء نفس جديد للارتقاء الاجتماعي عبر تعليم حديث..جيد.. وللجميع | بوليتيك

مجلس بركة:وجب إعطاء نفس جديد للارتقاء الاجتماعي عبر تعليم حديث..جيد.. وللجميع

مثير وبالصورة..صورة شابة شبه عارية على غلاف رواية المخرج المغربي هشام العسري تشعل الإنستغرام | ثقافة و فنون

مثير وبالصورة..صورة شابة شبه عارية على غلاف رواية المخرج المغربي هشام العسري تشعل ''الإنستغرام''

مندوبية لحليمي: أنشطة قطاع البناء عرفت استقرارا خلال الفصل الثاني لهذا العام | اقتصاد

مندوبية لحليمي: أنشطة قطاع البناء عرفت استقرارا خلال الفصل الثاني لهذا العام

التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

ضربة موجعة لمناصري اللغة الفرنسية..هذه هي أكثر اللغات تداولا في العالم واللغة العربية في المقدمة

بتاريــخ : 26 شتنبر 2018 / 00:07 ضربة موجعة لمناصري اللغة الفرنسية..هذه هي أكثر اللغات تداولا في العالم واللغة العربية في المقدمة | مجتمع
ضربة موجعة لمناصري اللغة الفرنسية..هذه هي أكثر اللغات تداولا في العالم واللغة العربية في المقدمة
مفاجأة غير سارة لمناصري اللغة الفرنسية عبر العالم، حملها جدول جديد يظهر أكثر اللغات الأجنبية تداولا عبر العالم، حيث غابت عنه لغة موليير.

شوف تيفي

مفاجأة غير سارة لمناصري اللغة الفرنسية عبر العالم، حملها جدول جديد يظهر أكثر اللغات الأجنبية تداولا عبر العالم، حيث غابت عنه لغة موليير.

وكشف تقرير جديد تداولته عدد من المصادر الرسمية حلول اللغة الصينية كأول لغة متداولة عبر العالم بمجموع مليار 284 مليون شخص، وفي المرتبة الثانية اللغة الاسبانية بمجموع 437 مليون شخص يتحدث بها، في حين المرتبة الثالثة كانت للغة الإنجليزية بـ372 مليون، أما المرتبة الرابعة كانت من نصيب اللغة العربية بمجموع 295 مليون شخص يتحدث بها عبر العالم.

وفي الترتيب ذاته جاءت في المرتبة الخامسة اللغة الهندية بـ260 مليون شخص، وسادسا اللغة البنغالية بـ242 شخص، فيما اللغة البرتغالية حلت في المركز السابع بـ219 مليون شخص، والروسية بـ154 مليون شخص، أما اللغة اليابانية فقد حلت في المركز التاسع بـ128 مليون، وأخيرا لغة لاهندا في المرتبة العاشرة والأخيرة ويتحدث بها 119 مليون شخص عبر العالم.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

لغات العالم ترتيب دول المغرب شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

برافو..شابة مغربية تصل لنهائي المباراة الدولية حول أطروحتي في 180 ثانية | مجتمع

برافو..شابة مغربية تصل لنهائي المباراة الدولية حول ''أطروحتي في 180 ثانية''

خطير وبالصورة..اختفاء باحث مغربي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي | مجتمع

خطير وبالصورة..اختفاء باحث مغربي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

مثيرو بالفيديو..اعتقال الحقوقي الذي احتج بالكفن وسط مقبرة نواحي فاس | مجتمع

مثيرو بالفيديو..اعتقال الحقوقي الذي احتج بالكفن وسط مقبرة نواحي فاس

عاجل..نايضة فمحطة ولاد زيان فكازا بسبب بوليف+صور | مجتمع

عاجل..نايضة فمحطة ولاد زيان فكازا بسبب بوليف+صور

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ليلة بيضاء مع ساكنة كاريان الواسطي بالبيضاء بعد إفراغهم بالقوة..غادي نمشيو نطلبو اللجوء لاسبانيا حيث تحكرنا و تشردنا فبلادنا | خارج البلاطو
منذ 9 دقائق

ليلة بيضاء مع ساكنة كاريان الواسطي بالبيضاء بعد إفراغهم بالقوة..غادي نمشيو نطلبو اللجوء لاسبانيا حيث تحكرنا و تشردنا فبلادنا

جريمة ســلا..عائلة الإخوة المعتقلين تكشف القصة الكاملة و الصادمة..ولادنا مدارو والو غير دافعو على راسهم والكبير كان عندو العرس | خارج البلاطو

جريمة ســلا..عائلة الإخوة المعتقلين تكشف القصة الكاملة و الصادمة..ولادنا مدارو والو غير دافعو على راسهم والكبير كان عندو العرس

حصــري و بالفيديو..لحظة نقل الحراكة اللي طلقو عليهم البحرية الملكية القرطاس بالمضيق-الفنيدق على متن حافلة كبيرة | خارج البلاطو

حصــري و بالفيديو..لحظة نقل الحراكة اللي طلقو عليهم البحرية الملكية القرطاس بالمضيق-الفنيدق على متن حافلة كبيرة

رئيس شركة درابور لجرف الرمال: هناك مافيا تحاربنا وعمالنا معرضون للتشرد ‎ | خارج البلاطو

رئيس شركة درابور لجرف الرمال: هناك مافيا تحاربنا وعمالنا معرضون للتشرد ‎

﻿

آخر المستجدات

برافو..شابة مغربية تصل لنهائي المباراة الدولية حول أطروحتي في 180 ثانية | مجتمع
منذ 8 دقائق

برافو..شابة مغربية تصل لنهائي المباراة الدولية حول ''أطروحتي في 180 ثانية''

محكمة إنزكان تقرر تأجيل جلسة محاكمة كولونيل أسقطه الرقم الأخضر بتهمة الرشوة | بوليتيك

محكمة إنزكان تقرر تأجيل جلسة محاكمة كولونيل أسقطه الرقم الأخضر بتهمة الرشوة

خطير وبالصورة..اختفاء باحث مغربي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي | مجتمع

خطير وبالصورة..اختفاء باحث مغربي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

ضربة موجعة لمناصري اللغة الفرنسية..هذه هي أكثر اللغات تداولا في العالم واللغة العربية في المقدمة | مجتمع

ضربة موجعة لمناصري اللغة الفرنسية..هذه هي أكثر اللغات تداولا في العالم واللغة العربية في المقدمة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.