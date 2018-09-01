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مثيرو بالفيديو..اعتقال الحقوقي الذي احتج بالكفن وسط مقبرة نواحي فاس

بتاريــخ : 25 شتنبر 2018 / 23:32 مثيرو بالفيديو..اعتقال الحقوقي الذي احتج بالكفن وسط مقبرة نواحي فاس | مجتمع
مثيرو بالفيديو..اعتقال الحقوقي الذي احتج بالكفن وسط مقبرة نواحي فاس
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة أن مصالح الدرك الملكي بولاد الطيب اعتقلت قبل قليل من يومه الثلاثاء الحقوقي الذي احتج داخل المقبرة بولاد الطيب نواحي فاس على السياسيين الذين نهبوا أموال الشعب حسب

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة أن مصالح الدرك الملكي بولاد الطيب اعتقلت قبل قليل من يومه الثلاثاء الحقوقي الذي احتج داخل المقبرة بولاد الطيب نواحي فاس على السياسيين الذين نهبوا أموال الشعب حسب تعبير الحقوقي.

وأضافت المصادر ذاتها أنه ومن خلال هذا الاحتجاج طالب الحقوقي عبد العالي بريك فتح تحقيقات دقيقة حول الملفات الفاسدة التي كانت في العهد السابق، حيث تقدمت السلطات لإقناع الحقوقي على فك الاعتصام ونقله إلى المستشفى قصد علاجه من جروح أصيب بها أثناء رطمه بالتراب، وتم نقله إلى مستشفى الحسن الثاني للأمراض العقلية قبل أن يتم اعتقاله، حيث يوجد حاليا رهن الحراسة النظرية.

 

 

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