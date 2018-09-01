مندوبية لحليمي: أنشطة قطاع البناء عرفت استقرارا خلال الفصل الثاني لهذا العام ﻿

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن أنشطة قطاع البناء عرفت استقرارا، وذلك خلال الفصل الثاني من هذه السنة، مشيرة إلى أن القطاع سيواصل على المنحى نفسه في الشهور المقبلة.

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كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن أنشطة قطاع البناء عرفت استقرارا، وذلك خلال الفصل الثاني من هذه السنة، مشيرة إلى أن القطاع سيواصل على المنحى نفسه في الشهور المقبلة.

وذكرت المندوبية، في مذكرة لها حول الظرفية الاقتصادية، أن هذا الاستقرار يعزى من جهة، إلى التحسن الذي قد يكون سجل على مستوى أنشطة “الهندسة المدنية”، ومن جهة أخرى إلى التراجع الذي قد يكون سجل في أنشطة “تشييد المباني”.

وبخصوص توقعات الظرفية في الشهور المقبلة، كشفت مندوبية لحليمي، أنه من المنتظر أن يعرف نشاط قطاع البناء استقرارا خلال الفصل الثالث من هذه السنة.