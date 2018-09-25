عاجل..نايضة فمحطة ولاد زيان فكازا بسبب بوليف+صور ﻿

تعرف محطة ولاد زيان بمدينة الدار البيضاء، في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، حركة غير عادية، نظرا للتواجد الأمني المكثف من أجل منع حافلات نقل المسافرين، من التحرك في اتجاه العاصمة الرباط، من أجل

''شوف تيفي''

تعرف محطة ولاد زيان بمدينة الدار البيضاء، في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، حركة غير عادية، نظرا للتواجد الأمني المكثف من أجل منع حافلات نقل المسافرين، من التحرك في اتجاه العاصمة الرباط، من أجل الاحتجاج على القرارات الصادرة عن كتابة الدولة في النقل.

وأوضح مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، منعت أكثر من 100 حافلة من مغادرة محطة ولاد زيان، مشيرا إلى أن مهنيي النقل، نظموا إضرابا عاما بمختلف المدن المغربية منذ أمس الاثنين، وذلك من أجل الرد على كتابة الدولة في النقل بسبب عدم إشراكها للمهنيين في اتخاذ القرارات الخاصة بالقطاع، وأيضا للتعبير عن رفضهم المطلق لمحاولة تمرير دفتر التحملات الذي وضعته الوزارة دون اعتماد مقاربة تشاركية.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المحطات الطرقية، عرفت شللا تاما، حيث رفض المهنيون نقل المسافرين بعد إغلاق كتابة الدولة باب الحوار في وجوههم، وأعلنوا تشبثهم بجميع المطالب المقدمة إلى كتابة بوليف.