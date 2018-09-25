النيران تلتهم واحة ''أيت بكو'' ضواحي مدينة كلميم ''فيديو+صور'' ﻿

اندلع حريق مهول مساء اليوم بواحة، توجد بمنطقة تغمرت وبالتحديد بدوار أيت بكو التابعة لإقليم كلميم، ما خلف خسائر مادية جسيمة، بعدما أتى على عدد مهم من أشجار النخيل المثمرة.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

اندلع حريق مهول مساء اليوم بواحة، توجد بمنطقة تغمرت وبالتحديد بدوار أيت بكو التابعة لإقليم كلميم، ما خلف خسائر مادية جسيمة، بعدما أتى على عدد مهم من أشجار النخيل المثمرة.

وحسب مصدر من عين المكان لقناة ''شوف تيفي''، فالنيران اندلعت بشكل مفاجئ بواحة ''أيت بكو'' الشهيرة حوالي الساعة الخامسة من مساء اليوم، وانتشرت بسرعة فائقة بجل أرجاء الواحة، حيث انخرط مجموعة من الشبان وأهالي المنطقة في عملية إخمادها بالاعتماد على وسائل تقليدية وبدائية، ولم تستطع المجهودات التي بدلوها من وقف زحف ألسنة اللهب الأمر الذي كبد خسائر مادية جسيمة.

و من جهة أخرى، ساعدت طبيعة الغطاء النباتي والأحراش المنتشرة بالمكان كثيرا في اتساع رقعة الحريق.

واستنفر الحريق مختلف مصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطات المحلية الذين هرعوا لعين المكان وانخرطوافي عملية إخماد النيران، والتي استمرت لساعات طويلة، حيث تمكنوا بعد مجهودات جبارة من السيطرة على الحريق، وإخماده دون وقوع أية خسائر بشرية باستثناء الخسائر المادية الجسيمة بفعل تحول عشرات الأشجار لرماد.

ومن جانبها، فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا دقيقا لمعرفة حيثيات وملابسات الحريق وتحديد أسبابه.

يشار إلى أن مجموعة من الواحات شهدت في الآونة الأخيرة حرائق مهولة، خلفت خسائر مادية كبيرة، بعدما أتت على أعداد من أشجار النخيل تجاوز عددها 50 ألف شجرة آخرها واحة ''تمنارت''، و ''أسرير'' و ''أزاير'' ليبقى لغز هذه الحرائق غامضا دون الوصول إلى سببها الحقيقي، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي فتحت في هذا المجال