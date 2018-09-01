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14 مستشارا جماعيا يتراجعون عن إقالة رئيس جماعة منتمي للبام بإقليم تارودانت

بتاريــخ : 25 شتنبر 2018 / 21:33 14 مستشارا جماعيا يتراجعون عن إقالة رئيس جماعة منتمي للبام بإقليم تارودانت | بوليتيك
14 مستشارا جماعيا يتراجعون عن إقالة رئيس جماعة منتمي للبام بإقليم تارودانت
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن المستشارين الجماعيين المنتمين لجماعة ''الخنافيف'' بإقليم تارودانت، الذين سبق أن تقدموا بطلب لإقالة رئيس الجماعة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة قد تراجعوا عن

شوف تيفي:تارودانت

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن المستشارين الجماعيين المنتمين لجماعة ''الخنافيف'' بإقليم تارودانت، الذين سبق أن تقدموا بطلب لإقالة رئيس الجماعة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة قد تراجعوا عن قرارهم وذلك إثر تسارع الأحدات بدواليب الجماعة.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن تراجع الأعضاء الأربعة عشرة المنتمين لجماعة الخنافيف التابعة لإقليم تارودانت جاء بعد عدم قبول إدراجها بدورة المجلس لشهر أكتوبر وتدخل مجموعة من ذوي النوايا الحسنة لثني 14 عضوا من أصل 17 عن مطالبتهم الرامية لإقالة الرئيس.

وأضافت ذات المصادر، أن أسباب تراجع الأعضاء الموقعين على عريضة المطالبة بإقالة الرئيس تعود إلى عقد اجتماع مع بعض أعيان المنطقة وقرر الجميع إقالة الرئيس الذي عاد لتوه من مناسك الحج، مضيفة أنه بعد تتبع مجريات الأحدات بالجماعة والتوجه العام الذي يحكم الداعمين لمطلب إقالة الرئيس، وعدم وضوح وجدية أسباب الإقالة، تقرر التراجع، وعدم التصويت على نقطة الإقالة في الدورة القادمة، حيث أن عدد الأعضاء المدعمين للرئيس الحالي وصل إلى 8 أعضاء مقابل 9، وهذا ما ينذر بتأزم الأوضاع بجماعة الخنافيف، ويفتح الباب أمام بلوكاج قادم بالجماعة مستقبلا.

يشار أن 14 عضوا من أصل 17 المشكلين لمجلس جماعة الخنافيف التابعة لإقليم تارودانت قدموا ملتمسا يرمي لإقالة رئيس الجماعة، تفعيلا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تارودانت جماعة الخنافيف تراجع أعضاء إقالة رئيس

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