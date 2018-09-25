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نايضة بين الستاتي ورشيد برياح والأخير يقصف من يريد المتاجرة بمرض ميمون الوجدي

بتاريــخ : 25 شتنبر 2018 / 21:29 نايضة بين الستاتي ورشيد برياح والأخير يقصف من يريد المتاجرة بمرض ميمون الوجدي | ثقافة و فنون
نايضة بين الستاتي ورشيد برياح والأخير يقصف من يريد المتاجرة بمرض ميمون الوجدي
قبل الحفل الذي قيل عنه خيري وأن مداخيله ستعود إلى الفنان ميمون الوجدي، طفى على السطح خلاف حاد بين الفنانين رشيد برياح رفيق ميمون لمدة تزيد عن أربعة عقود وبين منظم الحفل الفنان عبد العزيز الستاتي.

شوف تيفي

قبل الحفل الذي قيل عنه خيري وأن مداخيله ستعود إلى الفنان ميمون الوجدي، طفى على السطح خلاف حاد بين الفنانين رشيد برياح رفيق ميمون لمدة تزيد عن أربعة عقود وبين منظم الحفل الفنان عبد العزيز الستاتي.

وقال الستاتي في تدوينة فيسبوكية ''مع كامل الأسف أناس دخلت تشارك في الحفل لغرض واحد وهو تلميع صورتها واستغلال حدث مؤسف للركوب عليه وخلق لبوز بطرق خبيثة توثق غياب الضمير والإنسانية فقبل الافتراء على الناس أسألك أنت ماذا قدمت لرفيق دربك ؟هل هكذا تكون المساعدة بمحاربة بادرة إنسانية المراد منها ترسيخ ثقافة التضامن والتكافل الاجتماعي أولا وثانيا جمع مبلغ محترم يعين فنانا في محنته فناهيك عن تكاليف العلاج اللتي تكلفت بها وزارة الصحة مشكورة هناك أدوية باهضة الثمن ومصاريف يومية تثقل الكاهل، أخشى يوما ما أن لا تستطيع أنت ومن يوحي إليك أن لا تستطيعون توفير سرير بمستشفى عمومي للمريض بعد أن ترفع تلك الجهات اللتي تقصدها يدها وسحب دعمها للمريض شفاه الله ..من لم يقدر على عمل خيري فل يصمت''.

لكن رشيد برياح كان له رأي آخر وهو الأقرب إلى الصواب حسب متتبعين لتفاصيل تنظيم هذه السهرة قال فيه برياح '' سعد صباحكم بكل خير، من بين الأسباب التي جعلتني أنسحب من الحفل، الملصق كان غير سبب، كيف يعقل أن وزارة الصحة تكفلت بجميع مصاريف علاج الأخ ميمون، إلا أن بعض المتطفلين على الميدان الفني، واللذين وراء تنظيم الحفل، يقرون بيع التذاكر بدل ما يكون حفل للأصدقاء والإعلاميين، ورجال السلطة، تكريما لهذا الفنان بذل من طريقة التسول الغير المباشرة، وإهانة الفنان الوجدي عامة، اللهم إن هذا لمنكر، حسبي الله ونعم الوكيل، للتوضيح فقط''.

 

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الستاتي برياح وزارة الصحة المغرب شوف تيفي ميمون الوجدي

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