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برافو..المغرب يطلق قمرا صناعيا جديدا وهذه تفاصيله

بتاريــخ : 25 شتنبر 2018 / 21:11 برافو..المغرب يطلق قمرا صناعيا جديدا وهذه تفاصيله | اقتصاد
برافو..المغرب يطلق قمرا صناعيا جديدا وهذه تفاصيله
يستعد المغرب لإطلاق قمر صناعي جديد يحمل اسم ''محمد السادس B''، هو الثاني في أقل من سنة، و ذلك من قاعدة ''كورو'' في جزيرة ''غويان'' الفرنسية جنوب المحيط الهادي، حسب مصادر مطلعة.

شوف تيفي

يستعد المغرب لإطلاق قمر صناعي جديد يحمل اسم ''محمد السادس B''، هو الثاني في أقل من سنة، و ذلك من قاعدة ''كورو'' في جزيرة ''غويان'' الفرنسية جنوب المحيط الهادي، حسب مصادر مطلعة.

وكشفت المصادر ذاتها أن القمر الجديد سيطلق بتمويل مغربي، و بتعاون تقني مع فرنسا، حيث من المنتظر أن يتزامن إطلاق القمر الصناعي الثاني مع ذكرى المسيرة الخضراء في 6 نونبر المقبل.

جدير بالذكر أن المغرب سبق أن أطلق القمر الصناعي العسكري السنة الماضية، والذي له قدرة على الرصد والاستطلاع بدقة عالية في شريط يمتد على طول 800 كيلومتر، كما أنه يستطيع التقاط 500 صورة يوميا وإرسالها إلى محطة التحكم الأرضية على رأس كل 6 ساعات.

 

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قمر صناعي المغرب شوف تيفي فرنسا قاعدة عسكرية

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