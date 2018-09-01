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عاجل..هذا جديد عملية إطلاق الرصاص على زورق ''الحراكة'' بالمضيق

بتاريــخ : 25 شتنبر 2018 / 20:56 عاجل..هذا جديد عملية إطلاق الرصاص على زورق الحراكة بالمضيق | حوادث و حقوق
عاجل..هذا جديد عملية إطلاق الرصاص على زورق ''الحراكة'' بالمضيق
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن أحد المصابين الأربعة في عملية توقيف زورق بالمضيق، تم نقله قبل قليل من يومه الثلاثاء، من مستشفى محمد السادس إلى مستشفى سانية الرمل تطوان نظرا لخطورة حالته.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن أحد المصابين الأربعة في عملية توقيف زورق بالمضيق، تم نقله قبل قليل من يومه الثلاثاء، من مستشفى محمد السادس إلى مستشفى سانية الرمل تطوان نظرا لخطورة حالته.

وكانت السلطات المحلية لعمالة المضيق - الفنيدق، قد أفادت أن وحدة قتالية تابعة للبحرية الملكية، تعمل بالبحر الأبيض المتوسط، اضطرت، يومه الثلاثاء 25 شتنبر 2018، لإطلاق النار على قارب مطاطي سريع (Go fast)، يقوده مواطن من جنسية إسبانية، كان متواجدا بصفة مشبوهة بالمياه المغربية، بعد عدم امتثاله للتحذيرات الموجهة إليه.

وأوضحت السلطات أن عملية إطلاق النار هذه، نجم عنها إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم للمستشفى الإقليمي بعمالة المضيق - الفنيدق لتلقي العلاجات الضرورية.

وتشير المعطيات الأولية، تضيف السلطات، إلى أن القارب الذي تم توقيفه كان يقل مرشحين للهجرة غير المشروعة، وقد تم فتح تحقيق في الموضوع من طرف السلطات المختصة.

‫شوف تيفي

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