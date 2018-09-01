عاجل.. عملية إطلاق الرصاص على زورق ''الحراكة'' بالمضيق تخلف مصرع سيدة+تفاصيل جديدة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن سيدة من المصابين الأربعة في عملية توقيف زورق بالمضيق، فارقت الحياة، قبل قليل من يومه الثلاثاء، بمستشفى محمد السادس، وقد تم وضع جثتها بمستودع الأموات.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن سيدة من المصابين الأربعة في عملية توقيف زورق بالمضيق، فارقت الحياة، قبل قليل من يومه الثلاثاء، بمستشفى محمد السادس، وقد تم وضع جثتها بمستودع الأموات.

وأوضح المصدر ذاته أن المصاب الذي تم نقله إلى مستشفى سانية الرمل بتطوان نظرا لخطورة حالته، تقرر قبل لحظات نقله إلى مستشفى السويسي بمدينة الرباط، مشيرا إلى أن المصابين الآخرين يوجدان تحت المراقبة الطبية بمستشفى محمد السادس بالمضيق.

وكانت السلطات المحلية لعمالة المضيق - الفنيدق، قد أفادت أن وحدة قتالية تابعة للبحرية الملكية، تعمل بالبحر الأبيض المتوسط، اضطرت، يومه الثلاثاء 25 شتنبر 2018، لإطلاق النار على قارب مطاطي سريع (Go fast)، يقوده مواطن من جنسية إسبانية، كان متواجدا بصفة مشبوهة بالمياه المغربية، بعد عدم امتثاله للتحذيرات الموجهة إليه.

وأوضحت السلطات أن عملية إطلاق النار هذه، نجم عنها إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم للمستشفى الإقليمي بعمالة المضيق - الفنيدق لتلقي العلاجات الضرورية.

وتشير المعطيات الأولية، تضيف السلطات، إلى أن القارب الذي تم توقيفه كان يقل مرشحين للهجرة غير المشروعة، وقد تم فتح تحقيق في الموضوع من طرف السلطات المختصة.