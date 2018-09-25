عاجل وبالصور..انتحار ثلاثيني وسط كازا بطريقة مروعة وهذه هي التفاصيل المثيرة ﻿

أقدم شخص ثلاثيني على إعدام نفسه شنقا داخل بيته بحي أرسلان التابع لتراب عمالة الحي المحمدي عين السبع، وسط ذهول واسع بين جيرانه ومعارفه.

شوف تيفي

أقدم شخص ثلاثيني على إعدام نفسه شنقا داخل بيته بحي أرسلان التابع لتراب عمالة الحي المحمدي عين السبع، وسط ذهول واسع بين جيرانه ومعارفه.

وكشف مصدر ''شوف تيفي'' أن المصالح الأمنية انتقلت إلى عين المكان، من أجل معاينة الجثة، في انتظار وصول السيارة التابعة لمركز التشريح الطب الشرعي من مدينة الرحمة ضواحي الدار البيضاء.

وحسب معلومات أولية فإن الهالك يتوفر على سيارة ''ميرسيديس''، وضعها قبل قليل من عشية اليوم الثلاثاء أمام منزله، وصعد إلى الأخير لينفذ عملية إعدامه في الوقت الذي لم يكن أحد داخل البيت.

وأضاف المصدر ذاته أن الهالك متزوج وأب لولد وبنت، حيث حضرت ابنته قبل قليل إلى عين المكان على متن سيارة ''رونج روفر''، إذ يعود سبب انتحاره ربما لضائقة مالية حسب شهود عيان من جيران الهالك.