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بوريطة يجري مباحثات بنيويورك مع وزير الخارجية الكويتي

بتاريــخ : 25 شتنبر 2018 / 19:56 بوريطة يجري مباحثات بنيويورك مع وزير الخارجية الكويتي | بوليتيك
بوريطة يجري مباحثات بنيويورك مع وزير الخارجية الكويتي
أجرى ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي اليوم الثلاثاء مباحثات بنيويورك مع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الكويت وذلك على هامش أشغال

''شوف تيفي''+'' و م ع''

أجرى ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي اليوم الثلاثاء مباحثات بنيويورك مع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الكويت وذلك على هامش أشغال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخلال اللقاء، أشاد الوزيران بالمستوى المتميز لعلاقات التعاون والتضامن الموصول بين البلدين، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس ، وأخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

واستعرض الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية، واتفقا على عقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة بدولة الكويت قبل نهاية السنة الجارية.

كما تطرقا لعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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