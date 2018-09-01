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الدفاع الوطني..المغرب يوقع مذكرة تعاون مع الهند في الأمن الإلكتروني

بتاريــخ : 25 شتنبر 2018 / 19:50 الدفاع الوطني..المغرب يوقع مذكرة تعاون مع الهند في الأمن الإلكتروني | بوليتيك
الدفاع الوطني..المغرب يوقع مذكرة تعاون مع الهند في الأمن الإلكتروني
يقوم عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني، بزيارة عمل إلى الهند من 24 إلى 27 شتنبر الجاري على رأس وفد هام.

شوف تيفي

يقوم عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني، بزيارة عمل إلى الهند من 24 إلى 27 شتنبر الجاري على رأس وفد هام.

وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أنه خلال لقاء بوزارة الدفاع الهندية، تبادل لوديي ووزيرة الدفاع الهندية ''نيرمالا سيتهارامان'' وجهات النظر حول آفاق التعاون الثنائي في مجال الدفاع الوطني.

وفي إطار مباحثاتهما، اتفق الوزيران على أن هناك آفاقا واعدة للتعاون، يمكن تجسيدها وفق رؤية للشراكة تعود بالنفع على الجانبين، خاصة في مجال التكوين والسلامة البحرية والصناعة المرتبطة بالدفاع.

وأضاف البلاغ أنه تم، على هامش الزيارة، توقيع مذكرتي تفاهم بين الجانبين المغربي والهندي، تحدد الأولى الإطار العام للتعاون في مجال الأمن الإلكتروني بين إدارة الدفاع الوطني ونظيرتها الهندية، مشيرا إلى أن التعاون المتوقع يشمل بالأساس تبادل الخبرة في مجال تكنولوجيا الأمن السيبراني وتبادل أفضل الممارسات والتكوين.

أما مذكرة التفاهم الثانية، فتهدف إلى إرساء تعاون في مجال الأنشطة الفضائية بين المنظمة الهندية للبحث الفضائي من جهة، والمركز الملكي للإستشعار البعدي الفضائي والمركز الملكي للدراسات والأبحاث الفضائية التابع لإدارة الدفاع الوطني من جهة ثانية. وتهم بالخصوص، العلوم الفضائية والتطبيقات العملية للتكنولوجيات الفضائية والتكوين ونقل الخبرات.

 

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