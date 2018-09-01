عاجل..شوفو شنو واقع بالمضيق بعد إطلاق الرصاص+فيديو حصري لـ ''زودياك'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، تقوم في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، بوضع الأشخاص الذين تم ضبطهم بزورق خاص بالهجرة غير الشرعية، بحافلة من أجل نقلهم من ميناء ''مارينا سمير'' بالمضيق.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، تقوم في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، بوضع الأشخاص الذين تم ضبطهم بزورق خاص بالهجرة غير الشرعية، بحافلة من أجل نقلهم من ميناء ''مارينا سمير'' بالمضيق.

وأوضح المصدر ذاته أن الزورق الذي تعود ملكيته إلى إسباني، يوجد داخل ميناء ''مارينا سمير''، مشيرا إلى أن المصابين على خلفية إطلاق الرصاص من طرف عناصر البحرية الملكية، يتواجدون داخل مستشفى محمد السادس لتلقي الإسعافات اللازمة.



تجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية لعمالة المضيق - الفنيدق، أفادت أن وحدة قتالية تابعة للبحرية الملكية، تعمل بالبحر الأبيض المتوسط، اضطرت، يومه الثلاثاء 25 شتنبر 2018، لإطلاق النار على قارب مطاطي سريع (Go fast)، يقوده مواطن من جنسية إسبانية، كان متواجدا بصفة مشبوهة بالمياه المغربية، بعد عدم امتثاله للتحذيرات الموجهة إليه، ما نجم عنه إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم للمستشفى الإقليمي بعمالة المضيق - الفنيدق لتلقي العلاجات الضرورية.