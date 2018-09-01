المغرب يُقدم رؤيته لإصلاح مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي ﻿

أكد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء بنيويورك، أن المغرب، مقتنع بقوة بأن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، يملك القدرة على المساهمة بفعالية في التصدي

شوف تيفي و.م.ع

أكد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء بنيويورك، أن المغرب، مقتنع بقوة بأن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، يملك القدرة على المساهمة بفعالية في التصدي للعديد من التحديات الأمنية التي تواجهها إفريقيا اليوم، داعيا إلى إصلاح فعلي لهذا المجلس من أجل تحقيق السلام في إفريقيا.

واعتبر بوريطة، في كلمة خلال نقاش وزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، نظم في إطار أشغال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه ''لتحويل هذه الإمكانية إلى فعل وتشجيع بروز مجلس قوي وفعال بمقدروه بلورة هندسة تنظيمية تتسم بقدر أكبر من المرونة، وتعزيز حكامة جديدة لقضايا السلام والأمن، بات من الضروري القيام بإصلاح فعال لمجلس السلم والأمن، الذي يملك عناصر مهمة للتصدي لعوامل عدم الاستقرار في القارة الإفريقية''.

وأكد الوزير، بحسب ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن ''تشخيص الوضع الأمني في قارتنا لا لبس فيه. فبالرغم من التقدم المحرز، ما زال هناك الكثير مما يتعين القيام به لتحقيق السلام في إفريقيا، ولكننا نملك، مع ذلك، الإمكانيات والمؤهلات الضرورية للارتقاء بقارتنا إلى مصاف القوى الكبرى على الساحة الدولية ''.

وأبرز أنه وفقا لهذه الروح، نظم المغرب ندوة حول موضوع ''تحسين أساليب عمل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي'' في شهر ماي الماضي، والتي كشفت الافتقار إلى النجاعة المطلوبة وعدم اتساق العمليات وأساليب العمل، مبرزا أن هذا الحدث شكل فرصة للمشاركين لتقديم مجموعة من المقترحات التي من شأنها تحسين فعالية ونجاعة عمل مجلس السلم والأمن.

وشدد الوزير، على أن ''منظمتنا تحتاج بشكل حاسم إلى تماسك أجهزتها ، وبالأخص العلاقة بين مفوضية الاتحاد الإفريقي ومجلس السلم والأمن، وبالتالي يتوجب، من ضمن أمور أخرى، إعطاء المؤسسة زخما جديدا يمكن من ترشيد استخدام مواردها ومعالجة الاختلالات الهيكلية وتشجيع استقلالية اتخاذ القرار من أجل تعزيز شفافية أنشطتها''.