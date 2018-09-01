مجموعة البنك الشعبي تستحوذ على مساهمات المجموعة الفرنسية BPCE في رساميل أربعة بنوك إفريقية ﻿

استحوذت مجموعة البنك الشعبي المركزي على مساهمات المجموعة الفرنسية BPCE، في رساميل أربعة بنوك إفريقية، بموجب اتفاقيات وقعها الطرفان يوم الخميس الماضي بباريس،

شـــوف تيفي:

استحوذت مجموعة البنك الشعبي المركزي على مساهمات المجموعة الفرنسية BPCE، في رساميل أربعة بنوك إفريقية، بموجب اتفاقيات وقعها الطرفان يوم الخميس الماضي بباريس، وهي الإتفاقيات التي يأتي توقيعها تتويجا لمسار تفاوضي حصري بين المجموعتين المغربية والفرنسية، تمت فيه مناقشة العرض الذي تقدمت به المجموعة الفرنسية والقاضي بتفويت حصصها في رساميل البنوك الأربعة لفائدة مجموعة البنك المركزي الشعبي، وتحديدا ببلدان الكاميرون ومدغشقر وجمهورية الكونغو وتونس.

وأوضح بلاغ صادر عن مجموعة البنك الشعبي المركزي، تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منه، أن الإتفاقيات المرتبطة بهذه الصفقة الهامة، والتي عرفت حضور محمد بن شعبون، قد تم توقيعها يوم الخميس الماضي بباريس من طرف كمال مقداد المدير العام للمجموعة البنكية، المكلف بالشؤون الدولية، إلى جانب لوران ميغنون مدير مجلس إدارة المجموعة الفرنسية و جون بيير لوفايير مديرها العام المكلف بالشؤون الدولية.

وأبرزت المجموعة البنكية في بلاغها، أن إبرام البنك الشعبي المركزي لهذه الإتفاقيات، يندرج في إطار استراتيجية التوسع التي سطرتها المجموعة ببلدان المغرب العربي ومنطقة إفريقيا جنوب الصحراء، مشيرة إلى أن الإتفاقيات الموقعة في هذا الخصوص، تهم اقتناء مجموعة البنك الشعبي المركزي لمساهمات المجموعة الفرنسية المملوكة برأسمال الفاعل البنكي الثالث بدولة الكاميرون، البنك الدولي للإدخار والقروض بالكاميرون BICEC والبالغة نحو 68,5 في المائة، إلى جانب حصصها المقدرة ب 71 في المائة في رأسمال البنك الملغاشي للمحيط الهندي BMOI، باعتباره رابع فاعل بنكي داخل دولة مدغشقر.

إلى جانب هذين البنكين الإفريقيين، تهم أيضا هذه الإتفاقيات تفويت حصة 100 في المائة التي تمتلكها المجموعة الفرنسية بالبنك التجاري الدولي BCI، الفاعل البنكي الرابع بجمهورية الكونغو، مقابل 60 في المائة من مساهماتها في رأسمال البنك التونسي الكويتي، باعتباره الفاعل التاريخي بالقطاع البنكي داخل دولة تونس، يوضح البلاغ الصحفي لمجموعة البنك الشعبي المركزي.

المصدر ذاته، أشار إلى أن البنوك الأربعة تتوفر على ما مجموعه 1886 متعاون، كما أن تتشكل من نسيج يضم 117 وكالة بنكية ومراكز أعمال، ميرزا أن البنوك الأربعة المشار إليها بإفريقيا، حققت برسم سنة 2017 منتوجا صافيا موطد بحوالي ملياري درهم، وفقا للأرقام المثبتة في بيانات الحصيلة المالية لهذه المؤسسات البنكية.

كما دكر بلاغ المجموعة البنكية، أن إقدامها على إبرام صفقة هامة من هذا النوع، يأتي عقب استحواذها مؤخرا على رأسمال بنك ماسكاريحنز النشيط بجزر موريس، وهو ما سيمكن البنك الشعبي المركزي، يضيف البلاغ ذاته، من تسريع مساره التنموي وتوسيع تغطيته المجالية بالقارة السمراء، لتشمل 17 بلدا إفريقيا، وذلك في تناغم مع توجهات استراتيجيته المسطرة على المستوى الدولي، يبرز بلاغ المجموعة البنكية.