عاجل..تحديد تاريخ النطق بالحكم في حق ولد الفشوش اللي تسبب في مصرع أرملة الراحل ''مجيد'' بالبيضاء ﻿

أعلنت محكمة الاستئناف بالبيضاء، قبل قليل من يومه الثلاثاء، إدخال ملف ''ولد الفشوش'' المتورط في مصرع ''ماري مجيد'' أرملة الراحل محمد مجيد الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية للتنس، للمداولة، وحددت

''شوف تيفي''

أعلنت محكمة الاستئناف بالبيضاء، قبل قليل من يومه الثلاثاء، إدخال ملف ''ولد الفشوش'' المتورط في مصرع ''ماري مجيد'' أرملة الراحل محمد مجيد الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية للتنس، للمداولة، وحددت تاريخ 2 أكتوبر للنطق بالحكم في الملف.

وأشار مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن القرار المتخذ من الهيئة القضائية، جاء بعد مرافعة المحامي المكلف بالدفاع عن ''ولد الفشوش''.

تجدر الإشارة إلى أن ''ولد الفشوش'' الموجود رهن الاعتقال بسجن عكاشة، دهس بداية شهر غشت الجاري أرملة الراحل ''مجيد'' بكورنيش شاطئ عين الذئاب بمدينة الدار البيضاء، ما تسبب في مصرعها على الفور، وقد قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بسجنه لمدة شهرين نافذين.



