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العدلاويون يركبون على مآسي سكان البراريك ويقودونهم في رحلة خرافية نحو المجهول

بتاريــخ : 25 شتنبر 2018 / 18:59 العدلاويون يركبون على مآسي سكان البراريك ويقودونهم في رحلة خرافية نحو المجهول | مجتمع
العدلاويون يركبون على مآسي سكان البراريك ويقودونهم في رحلة خرافية نحو المجهول
بعد عملية هدم دواوير زرابة، المومنية، الغالية والواسطي بعين السبع، بعد رفض السكان الاستفادة من التعويض المقترح بهذا الخصوص..أكد مصدر مطلع أن بعض المدلسين الذين يركبون على المآسي الاجتماعية، ركبوا

شوف تيفي

بعد عملية هدم دواوير زرابة، المومنية، الغالية والواسطي بعين السبع، بعد رفض السكان الاستفادة من التعويض المقترح بهذا الخصوص..أكد مصدر مطلع أن بعض المدلسين الذين يركبون على المآسي الاجتماعية، ركبوا على هذه المأساة، وعوض التضامن مع الساكنة الذين باتوا في العراء، ومع الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدرسة، أو التوسط لإيجاد حل لهذه المعضلة وهذا أضعف الإيمان، صاروا يؤججون ويجيشون البسطاء الذين حلموا بسكن يقيهم حر الصيف وبرد الشتاء ويشعرهم بدفء الوطن، ولا يد لهم ولا رجل فيما يريد بعض المدلسين المسيسين أن يصلوا إليه من أهداف مغلفة بالدين..حيث صدر اليوم الثلاثاء بلاغ معنون بـ ''هجرة اللجوء الإنساني'' موجهة إلى الرأي العام الوطني والدولي، يحرض الساكنة المفجوعة بضياع مقر سكناهم للقيام بهجرة جماعية علانية نحو أوربا بالتوجه مباشرة مشيا على الأقدام عبر الساحل إلى مدينة سبتة كلاجئين'' حسب ما جاء في البلاغ الذي توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، والذي علق عليه المصدر بـ ''البلاغ المخدوم'' لأن الأيادي التي صاغته تتقن فن الركوب على القضايا المجتمعية، وهي أيادي فضحتها سطور البلاغ من البسملة التي تحمل لفظة ''الإحسان'' إلى الخاتمة المهزوزة التي أخطأ من كتبها في تاريخ تعميم البلاغ مشيرا إلى الأربعاء 25 شتنبر، في حين أن المقصود هو الثلاثاء 25 شتنبر، هذا الخطأ – حسب المصدر- يعكس درجة التوتر والغليان والعصبية التي كتب بها البلاغ، كما يعكس متن البلاغ من تكون الجهة التي صاغته حينما اختارت يوم الجمعة القادم بعد صلاة الفجر كموعد للرحيل أو الهجرة صوب المجهول... فبصمة التيار العدلاوي حاضرة من الألف إلى الياء، ورائحة السياسة التصعيدية التي عرف بها هذه الجماعة تفوح من كل كلمة صاغتها الأيادي العابثة بين سطور البلاغ المذكور... فكفى من اللعب بآلام الناس ومآسيهم واقتيادهم كمسلوبين من الإرادة والفعل إلى وجهة معلومة عند العدل والإحسان ومن يدور في شركهم من ''الإسلامويين'' الحالمين بخراب الأوطان ورفع راية ''الإخوان''، والضحية هم البسطاء والمقهورون بطبيعة الحال.يقول المصدر

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب إسلاميون العدل و الاحسان كاريان دور الصفيح العدلاوي هجرة.

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