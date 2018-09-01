الحقاوي تترأس أشغال الدورة الـ 22 للجنة الطفولة العربية ﻿

تترأس بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، صباح غد الأربعاء 26 شتنبر 2018 بالرباط، أشغال الدورة الثانية والعشرون للجنة الطفولة العربية، التي تعقد بتعاون بين الأمانة

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تترأس بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، صباح غد الأربعاء 26 شتنبر 2018 بالرباط، أشغال الدورة الثانية والعشرون للجنة الطفولة العربية، التي تعقد بتعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وذلك على الساعة التاسعة والنصف بفندق حسان.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أن الدورة ستشهد مشاركة عدد من الوزراء ومسؤولي الآليات الوطنية بالدول العربية المعنية بالطفولة، إضافة إلى ممثلي عدد من المؤسسات الوطنية الدولية، ومؤسسات المجتمع المدني العربي المهتمة بقضايا الطفولة.

وأوضح المصدر ذاته، أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن تقديم حصيلة ما تم تنفيذه من توصيات الدورة 21 للجنة الطفولة العربية، وعرض الإطار العام لـ''أجندة التنمية للاستثمار في الطفولة في الوطن العربي 2030''، إلى جانب طرح أهم القضايا التي تهم الطفولة بالمنطقة العربية، وفي مقدمتها عمالة وهجرة الأطفال، ومعضلة الأطفال في وضعية الشارع.

كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة أهم مستجدات التشريعات الوطنية الحامية للأطفال، وعرض ودراسة مقترح إطارات مرجعية لدراسة حول ''وضعية الأطفال في وضعية الشارع بالمنطقة العربية''، بالإضافة إلى تقاسم التجارب والممارسات الفضلى للدول الأعضاء وتعزيز التعاون والشراكة بينها