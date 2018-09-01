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الداخلة تستنجد.. ساكنة المدينة يموتون عطشاً لمدة ثلاثة أيام.. والمسؤولون آوت

بتاريــخ : 25 شتنبر 2018 / 18:49 الداخلة تستنجد.. ساكنة المدينة يموتون عطشاً لمدة ثلاثة أيام.. والمسؤولون آوت | مجتمع
الداخلة تستنجد.. ساكنة المدينة يموتون عطشاً لمدة ثلاثة أيام.. والمسؤولون آوت
تعيش مدينة الداخلة، جوهرة الصحراء المغربية، على وقع انقطاع الماء الصالح للشرب بمختلف أحياء المدينة بشكل كامل.

شــوف تيـفـي: يـحـيـى الـغليــظ

تعيش مدينة الداخلة، جوهرة الصحراء المغربية، على وقع انقطاع الماء الصالح للشرب بمختلف أحياء المدينة بشكل كامل.

واستمر انقطاع الماء الصالح للشرب، لمدة ثلاثة أيام على التوالي، دون رجعة لحدود يومه الثلاثاء، ما خلف حالة من السخط العارم لدى ساكنة المدينة بأكملها.

واستنجد العديد من ساكنة مدينة الداخلة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، بالجهات المعنية، خصوصاً المكتب الجهوي للماء الصالح للشرب وجماعة الداخلة، من أجل التدخل بشكل عاجل لإصلاح هذا المشكل الذي سيؤدي إلى كارثة لو استمر الوضع هكذا.

وعبّر ''الفيسبوكيون'' عن سخطهم، على التأخر الذي صاحب إصلاح هذا الانقطاع المفاجئ للماء الصالح للشرب، دون أي سابق إنذار من المكتب الجهوي للماء الصالح للشرب؛ كما طالبوا الجهات المعنية بتوضيح حيثيات ما يقع، وتقديم اعتذار رسمي للساكنة.

وقالت الجماعة الترابية للداخلة عبر صفتحها الرسمية بالفيسبوك، ''ينهي المجلس الجماعي للداخلة أنه وبعد الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب ببعض أحياء المدينة، قام المجلس باستفسار المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب– قطاع الماء في الموضوع حيث أكد المكتب أن السبب يرجع إلى عطب فني على مستوى القنوات الرئيسية، وستتم معالجة الأمر في القريب العاجل بعد وصول فنيين من المديرية الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب– قطاع العيون.

وأكدت مصادر عليمة، أن سبب هذا الانقطاع المفاجئ للماء الصالح للشرب عن مدينة الداخلة، ناتج عن انفجار أنبوب للماء بحي النهضة، ما أدى إلى انقطاع الماء عن باقي أحياء المدينة، مخلفاً بذلك خسائر مادية مهمة.

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شوف تيفي المغرب الداخلة الماء الصالح للشرب المكتب الجهوي للماء الصالح للشرب ساكنة الداخلة

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