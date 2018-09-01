مديرية الحموشي تكشف تفاصيل جريمة قتل زوج لزوجته سائقة الطاكسي بمراكش ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، صباح اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 38 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة قتل عمد في حق زوجته.

''شوف تيفي''

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، صباح اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 38 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة قتل عمد في حق زوجته.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الشرطة القضائية كانت قد أنجزت، ليلة أمس الاثنين، المعاينات الضرورية على خلفية العثور على جثة الضحية في حالة تحلل متقدمة بمنزلها بحي مزوار بنفس المدينة.

وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن بمحيط الضحية، التي تعمل سائقة لسيارة أجرة من الحجم الصغير بمدينة مراكش، مكنت من كشف تورط زوجها المباشر في هذه الجريمة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم وضع المشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.