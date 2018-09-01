خطير.. الإطاحة بأربعة أشخاص تورطوا في مقاومة عناصر القوة العمومية بمكناس ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، اليوم الثلاثاء، من توقيف أربعة مشتبه بهم من ذوي السوابق القضائية، من بينهم ثلاثة يشكلون موضوع مذكرات قضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في إلحاق خسائر

''شوف تيفي''

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، اليوم الثلاثاء، من توقيف أربعة مشتبه بهم من ذوي السوابق القضائية، من بينهم ثلاثة يشكلون موضوع مذكرات قضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في إلحاق خسائر مادية بملك الغير والملك العمومي، فضلا عن تهديد ومقاومة عناصر القوة العمومية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه بهم، ومن بينهم شقيق الشخص الذي سبق وأن قاوم عناصر الشرطة ليلة 22 شتنبر الجاري وتوفي جراء إصابته برصاصة أطلقها موظف شرطة من سلاحه الوظيفي، عملوا ليلة نفس الواقعة على تعريض مجموعة من السيارات والممتلكات الخاصة والعمومية لخسائر مادية ورشق بالحجارة، من بينها مقر الدائرة الخامسة للشرطة الكائنة بحي البساتين.

وأضاف المصدر ذاته أن توقيف المشتبه بهم جرى أثناء محاولتهم الفرار على متن دراجة ثلاثية العجلات، تم حجزها وتوقيف سائقها أيضا.

وأشار البلاغ إلى أنه قد تم وضع المشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد باقي المتورطين المفترضين في هذه الأعمال الإجرامية.