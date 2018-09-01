عاجل ورسميا..تفاصيل إطلاق الرصاص على زورق ''الفونطوم'' بالمضيق ﻿

أفادت السلطات المحلية لعمالة المضيق - الفنيدق أن وحدة قتالية تابعة للبحرية الملكية، تعمل بالبحر الأبيض المتوسط، اضطرت، يومه الثلاثاء 25 شتنبر 2018، لإطلاق النار على قارب مطاطي سريع (Go fast)، يقوده مواطن

''شوف تيفي''

أفادت السلطات المحلية لعمالة المضيق - الفنيدق أن وحدة قتالية تابعة للبحرية الملكية، تعمل بالبحر الأبيض المتوسط، اضطرت، يومه الثلاثاء 25 شتنبر 2018، لإطلاق النار على قارب مطاطي سريع (Go fast)، يقوده مواطن من جنسية إسبانية، كان متواجدا بصفة مشبوهة بالمياه المغربية، بعد عدم امتثاله للتحذيرات الموجهة إليه.

وأوضحت السلطات أن عملية إطلاق النار هاته، نجم عنها إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم للمستشفى الإقليمي بعمالة المضيق - الفنيدق لتلقي العلاجات الضرورية.

وتشير المعطيات الأولية، تضيف السلطات، إلى أن القارب الذي تم توقيفه كان يقل مرشحين للهجرة غير المشروعة، وقد تم فتح تحقيق في الموضوع من طرف السلطات المختصة.