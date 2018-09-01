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عاجل..الرصاص بشاطئ المضيق لإيقاف زورق ''الفونطوم''..وهذا عدد المصابين

بتاريــخ : 25 شتنبر 2018 / 18:36 عاجل..الرصاص بشاطئ المضيق لإيقاف زورق الفونطوم..وهذا عدد المصابين | حوادث و حقوق
عاجل..الرصاص بشاطئ المضيق لإيقاف زورق ''الفونطوم''..وهذا عدد المصابين
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مستشفى محمد السادس بمدينة المضيق، استقبل قبل قليل من يومه الثلاثاء، أربعة أشخاص، أصيبوا بأعيرة نارية، بسبب رفضهم الامتثال لأوامر عناصر البحرية الملكية.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مستشفى محمد السادس بمدينة المضيق، استقبل قبل قليل من يومه الثلاثاء، أربعة أشخاص، أصيبوا بأعيرة نارية، بسبب رفضهم الامتثال لأوامر عناصر البحرية الملكية.

وأوضح المصدر ذاته أن المعنيين بالأمر ، كانوا على متن زروق بشاطئ مارينا، وخلال مطالبة عناصر البحرية الملكية لهم بالامثتال، حاولوا الفرار من عين المكان، ليتم إطلاق الرصاص عليهم، ما مكن من إيقافهم.

وأكد ذات المصدر أن البحرية الملكية، حجزت ''الزودياك''، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المذكور لتلقي الإسعافات الضرورية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الحرية الملكية الأعيرة النارية مدينة المضيق البحرية الملكية

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