بالصورة..زوج دنيا باطمة يجري عملية جراحية بالأردن ﻿

كشف الإعلامي القطري، تيسير عبد الله، قبل قليل من يومه الثلاثاء، أن صديقه المنتج البحريني محمد الترك، أجرى عملية جراحية اليوم بالأردن، بسبب إصابته بورم على مستوى المعدة.

''شوف تيفي''

كشف الإعلامي القطري، تيسير عبد الله، قبل قليل من يومه الثلاثاء، أن صديقه المنتج البحريني محمد الترك، أجرى عملية جراحية اليوم بالأردن، بسبب إصابته بورم على مستوى المعدة.

وكتب الإعلامي عبر حسابه بالإنستغرام: ''المنتج الصديق محمد الترك أجرى عملية جراحية اليوم في الأردن ، لا أعرف تفاصيل العملية ، لكنه يبدو أنها بخصوص ورم في معدته ، حفظ الله ( بو حلا ) من كل شر''.

ومن جانبها، اكتفت دنيا باطمة بنشر صورتها على الإنستغرام، وكتبت إلى جانبها: ''الحب.الحب''، دون أن تظهر تأثرها أو حزنها بسبب مرض زوجها محمد الترك.