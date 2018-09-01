مشاو فيها..مسن ومراتو حصولهم متلبسين بمحاولة إدخال الحشيش والقرقوبي لسجن عكاشة ﻿

تمكن موظفو سجن عين السبع 1 المعروف بسجن ''عكاشة'' بالبيضاء، يومه الثلاثاء، من ضبط مسن وزوجته متلبسين بمحاولة إدخال كمية من الحشيش وعدد كبير من الأقراص المهلوسة.

''شوف تيفي''

تمكن موظفو سجن عين السبع 1 المعروف بسجن ''عكاشة'' بالبيضاء، يومه الثلاثاء، من ضبط مسن وزوجته متلبسين بمحاولة إدخال كمية من الحشيش وعدد كبير من الأقراص المهلوسة.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن التفتيش الذي خضع له الموقوفان، مكن من حجز 50 غراما من مخدر الحشيش، وكمية كبيرة من الأقراص المهلوسة، كانا يرغبان في منحها لقريبهم المسجون المتابع في ملف جنائي.

وأضاف المصدر ذاته أن الموقوفين تمت إحالتهما على مصلحة الشرطة القضائية بالحي المحمدي عين السبع من أجل التحقيق معهما للكشف عن ظروف وملابسات النازلة.